मुलाचा पराभव राज ठाकरे विसरले; सदा सरवणकरांना दिले आशीर्वाद
Published : September 22, 2025 at 4:19 PM IST
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत माहीम मतदारसंघातून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे सुपुत्र अमित ठाकरे यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यांच्यासाठी शिवसेनेचे सदा सरवणकर यांनी उमेदवारी मागे घ्यावी, यासाठी बरेच प्रयत्न झालेत. मात्र, सरवणकर यांनी लढण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे राज ठाकरे आणि सरवणकर यांच्यात कटुता निर्माण झाली होती. मात्र, आज शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या नव्या वास्तूच्या उद्घाटन प्रसंगी दोघेही एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण चर्चा करताना दिसले. विशेष म्हणजे राज यांनी कटुता विसरून सरवणकरांना आशीर्वाद दिले.
पण नातं विसरता येत नाही : शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या उद्घाटनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सरवणकर म्हणाले, "मी स्वतः या जिमखान्याचा सदस्य आहे आणि मला अभिमान वाटतो, की आज या वास्तूचं उद्घाटन झालं. राज साहेबांचे मी आशीर्वाद घेतले, त्यांनी माझी पाठ थोपटली. बाळासाहेब ठाकरे असताना मी राज साहेबांना भेटायचो. निवडणुका हा वेगळा विषय आहे, पण नातं विसरता येत नाही. राज साहेबांबद्दल मला नितांत आदर आहे," असं सरवणकर म्हणाले.
20 कोटींच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण : 20 कोटींच्या निधीबाबत केलेल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देताना सरवणकर यांनी सांगितलं की, "शेजारच्या (दादरमधील) ठिकाणी कॅरम स्पर्धेसाठी वास्तू वाढवण्याची गरज होती. तेव्हा विद्यमान आमदारानं केवळ 2 कोटी रुपये मिळतात, असं सांगितलं. मी मात्र म्हणालो, जेव्हा मी आमदार होतो, तेव्हा मला 25 ते 30 कोटी रुपये मिळाले होते. 2022 ते 2024 या कालावधीत मला 20 कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते असताना निधीची कमतरता भासत नाही," असं सरवणकर म्हणाले.
विद्यमान आमदार बिल्डरांच्या कार्यालयात अधिक दिसतो : "आमदार मतदारसंघात फिरला तर त्याला माझी कामं दिसतील. मी आमदार नसतानाही 20 कोटींची कामं करीत आहे. 2022-24 मधील निधीतून ही कामं सुरू आहेत. लोकसभा, विधानसभा आणि पावसामुळं काही कामं थांबली होती, पण मी ती पूर्ण करीत आहे," असं सरवणकर यांनी सांगितलं. स्थानिक आमदार महेश सावंत यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले, "आमदारांनी मतदारसंघात फिरावं, कामं करावीत. माझे बोर्ड (फलक) तोडण्यापेक्षा आणि बिल्डरांच्या कार्यालयात जाण्यापेक्षा लोकांची कामं करावीत. मी 40 वर्षांपासून अविरत काम करत आहे आणि पुढेही करत राहीन", असंही सदा सरवणकर यांनी सांगितलं.
विविध पक्षांचे नेते एकत्र : शिवाजी पार्क हे केवळ क्रीडा क्षेत्रापुरतं मर्यादित नसून, महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातही त्याचं अनन्यसाधारण स्थान आहे. हे मैदान शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ते अनेक राजकीय सभा, आंदोलनं आणि ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार राहिलं आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभांनी या मैदानाला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली. आज जिमखान्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं विविध राजकीय पक्षाचे नेते एकत्र आले. यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई, आमदार मिलिंद नार्वेकर, शिवसेनेचे सदा सरवणकर, समाधान सरवणकर एकमेकांशी हसत खेळत चर्चा करताना दिसले.
