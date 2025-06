ETV Bharat / state

Published : June 27, 2025

मुंबई : हिंदी सक्तीविरोधात मनसे आणि शिवसेना - उबाठा या दोन्ही पक्षांचा एकच मोर्चा निघणार आहे. याबाबतची एक पोस्ट शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर शेयर केली आहे. "महाराष्ट्रतील शाळांत हिंदी सक्तीविरोधात एकच आणि एकत्र मोर्चा निघेल!" असं कॅप्शन टाकत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचे फोटो संजय राऊत यांनी 'एक्स'वर शेयर केले आहेत. त्यामुळं मराठी भाषेसाठी, मराठी अस्मितेसाठी ठाकरे बंधू एकत्र येत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे एकत्र : हिंदीसक्ती आणि त्रिभाषा सूत्रविरोधात ठाकरे बंधू मैदानात उतरले आहेत. महाराष्ट्रतील शाळात हिंदी सक्तीविरोधात एकच आणि एकत्र मोर्चा निघेल, अशी 'एक्स' पोस्ट संजय राऊत यांनी केली आहे. त्यामुळे हिंदी सक्तीविरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार असल्याचं निश्चित झालं आहे.

