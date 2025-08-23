ETV Bharat / state

"मी तेव्हाच सांगत होतो, लोकसभेवर बहिष्कार घाला, पण विरोधकांनी..."; मत चोरीबाबत राज ठाकरेंची स्पष्ट भूमिका - RAJ THACKERAY ON VOTE ROBBERY

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप केल्यानंतर त्याच मुद्द्यावरून मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

RAJ THACKERAY ON VOTE ROBBERY
राहुल गांधी यांच्यानंतर मत चोरीबाबत राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली (ETV Bharat Reporter File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 23, 2025 at 8:29 PM IST

1 Min Read

पुणे : मागील काही दिवसांपासून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी राज्यासह विविध राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी झाल्याचा आरोप केलाय. आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील मतांच्या चोरीबाबत आपलं मत व्यक्त केलंय. राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पुण्यात शनिवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पदाधिकारी मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी त्यांनी मतचोरीबाबत आपलं मत मांडलं.

तेव्हा विरोधकांनी कच खाल्ली : "2016 ते 2017 पासून मी मतदानात गडबड आहे असं बोलत आहे. याबाबत मी तेव्हा शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी यांना भेटलो. त्यानंतर पत्रकार परिषद झाल्या, पण त्यावेळी सगळ्यांनी कच खाल्ली. मी तेव्हाच सांगत होतो की, लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घाला. ही जागतिक बातमी होईल. बाहेरच्या देशांमधून जेव्हा दबाव यायला सुरुवात होईल, तेव्हाच यांचे डोळे उघडतील. आता राहुल गांधी यांनी हे प्रकरण बाहेर काढलं. आपल्याला मतदान होत नाही असं नाही. मतदानातच गडबड आहे. आपली मतं चोरली जात आहेत. लोकांनी आपल्याला मतदान केलं, पण ते आपल्यापर्यंत पोहचलं नाही," असं म्हणत राज ठाकरे यांनी मतचोरी प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट केली. एकप्रकारे राज ठाकरे यांनी राहुल गांधी यांच्या मतचोरी प्रकरणाला पाठिंबा दिलाय.

मतांच्या गोंधळावर सत्ता राबवल्या : "राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली. त्यात भाजपाला 132 जागा मिळाल्या. एकनाथ शिंदे यांना 56 आणि अजित पवार यांना 42 जागा मिळाल्या. याची एकूण संख्या ही 232 च्या आसपास आहे. एवढं बहुमत महाराष्ट्रात मिळालेलं असताना सन्नाटा का होतो? याचं कारण की, जे विजयी झाले त्यांना ते पचत नव्हतं, तर दुसरीकडं, जे पराभूत झाले त्यांना देखील ते पचत नव्हतं. हा सगळा मतांचा गोंधळ होता. 2014 पासून आतापर्यंत या मतांच्या गोंधळावर सत्ता राबवल्या गेल्या आहेत. आता हा सगळा खेळ दाबला जात आहे. हे रोखण्यासाठी आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी तुम्हाला मतदार यादीवर काम करावं लागणार आहे," अशा सूचना राज ठाकरे यांनी मनसेच्या पदाधिकाऱयांना दिल्या आहेत.

हेही वाचा :

  1. जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला गणरायाची मूर्ती घ्या; पुण्यातील उपक्रमाला राज ठाकरेंची हजेरी
  2. 'बडग्या-मारबत' उत्सव 2025; "काली और पिली का मिलन", नागपुरात डोळ्याचं पारणं फेडणारा सोहळा
  3. बिहारमधील राजकीय वादाचे पडसाद महाराष्ट्रात, गडचिरोलीत तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात भाजपा आमदाराची तक्रार

पुणे : मागील काही दिवसांपासून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी राज्यासह विविध राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी झाल्याचा आरोप केलाय. आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील मतांच्या चोरीबाबत आपलं मत व्यक्त केलंय. राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पुण्यात शनिवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पदाधिकारी मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी त्यांनी मतचोरीबाबत आपलं मत मांडलं.

तेव्हा विरोधकांनी कच खाल्ली : "2016 ते 2017 पासून मी मतदानात गडबड आहे असं बोलत आहे. याबाबत मी तेव्हा शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी यांना भेटलो. त्यानंतर पत्रकार परिषद झाल्या, पण त्यावेळी सगळ्यांनी कच खाल्ली. मी तेव्हाच सांगत होतो की, लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घाला. ही जागतिक बातमी होईल. बाहेरच्या देशांमधून जेव्हा दबाव यायला सुरुवात होईल, तेव्हाच यांचे डोळे उघडतील. आता राहुल गांधी यांनी हे प्रकरण बाहेर काढलं. आपल्याला मतदान होत नाही असं नाही. मतदानातच गडबड आहे. आपली मतं चोरली जात आहेत. लोकांनी आपल्याला मतदान केलं, पण ते आपल्यापर्यंत पोहचलं नाही," असं म्हणत राज ठाकरे यांनी मतचोरी प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट केली. एकप्रकारे राज ठाकरे यांनी राहुल गांधी यांच्या मतचोरी प्रकरणाला पाठिंबा दिलाय.

मतांच्या गोंधळावर सत्ता राबवल्या : "राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली. त्यात भाजपाला 132 जागा मिळाल्या. एकनाथ शिंदे यांना 56 आणि अजित पवार यांना 42 जागा मिळाल्या. याची एकूण संख्या ही 232 च्या आसपास आहे. एवढं बहुमत महाराष्ट्रात मिळालेलं असताना सन्नाटा का होतो? याचं कारण की, जे विजयी झाले त्यांना ते पचत नव्हतं, तर दुसरीकडं, जे पराभूत झाले त्यांना देखील ते पचत नव्हतं. हा सगळा मतांचा गोंधळ होता. 2014 पासून आतापर्यंत या मतांच्या गोंधळावर सत्ता राबवल्या गेल्या आहेत. आता हा सगळा खेळ दाबला जात आहे. हे रोखण्यासाठी आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी तुम्हाला मतदार यादीवर काम करावं लागणार आहे," अशा सूचना राज ठाकरे यांनी मनसेच्या पदाधिकाऱयांना दिल्या आहेत.

हेही वाचा :

  1. जेवढ्या किंमतीला वाटेल तेवढ्या किंमतीला गणरायाची मूर्ती घ्या; पुण्यातील उपक्रमाला राज ठाकरेंची हजेरी
  2. 'बडग्या-मारबत' उत्सव 2025; "काली और पिली का मिलन", नागपुरात डोळ्याचं पारणं फेडणारा सोहळा
  3. बिहारमधील राजकीय वादाचे पडसाद महाराष्ट्रात, गडचिरोलीत तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात भाजपा आमदाराची तक्रार

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJ THACKERAY STANCE ON VOTE THEFTMNS RAJ THACKERAYमत चोरीवर राज ठाकरेंची भूमिकाAHUL GANDHI ELECTION COMMISSIONRAJ THACKERAY ON VOTE ROBBERY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.