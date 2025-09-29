60 कोटींच्या आर्थिक अपहार प्रकरणी राज कुंद्राची उच्च न्यायालयात धाव, निर्दोष असल्याचा दावा
राज कुंद्राच्यावतीनं पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीकरता विनंती होण्याची शक्यता आहे.
Published : September 29, 2025 at 7:57 PM IST
मुंबई : आर्थिक फसवणुकीच्या नव्या प्रकरणामुळं अडचणीत आलेल्या राज कुंद्रानं आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील कारवाईविरोधात राज कुंद्रानं गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सोमवारी (29 सप्टेंबर) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. मात्र, व्यस्त कामकाजामुळं दिवसअखेरपर्यंत यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. यासंदर्भात आता राज कुंद्राच्यावतीनं पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीकरता विनंती होण्याची शक्यता आहे.
राज कुंद्रासह शिल्पा शेट्टीही चौकशीच्या फेऱ्यात : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी राज कुंद्राची जवळपास पाच तास चौकशी करून त्याचा रितसर जबाब नोंदवलाय. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं राज कुंद्राला 10 सप्टेंबर रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचं समन्स बजावलं होतं. मात्र, तो काही कारणानं हजर राहू शकला नाही. त्यानं आपल्या वकिलामार्फत 15 सप्टेंबरची तारीख मागून घेतली होती. त्यानुसार तो 15 सप्टेंबर रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दाखल झाला होता. मात्र, हा तपास अद्याप सुरू असून याप्रकरणी कुंद्राला पुन्हा एकदा समन्स बजावलं जाण्याची शक्यता आहे. तसंच राज कुंद्रा याच्या चौकशीनंतर शिल्पा शेट्टीला देखील चौकशीसाठी बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण? : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या आरोपींनी एका व्यावसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिलेल्या तक्रारीनुसार, साल 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसंच राज कुंद्रा यांनी आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते. याप्रकरणी राज कुंद्राचा प्राथमिक जबाब नोंदवण्यात आला आहे. पुढील चौकशीत शिल्पा शेट्टीलाही ईओडब्ल्यूसमोर हजेरी लावावी लागण्याची शक्यता आहे.
