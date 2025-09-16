ETV Bharat / state

राज कुंद्राची मुंबई पोलिसांकडून पाच तास चौकशी, आता शिल्पा शेट्टीचा नंबर

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत सोमवारी राज कुंद्राची 60 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी चौकशी करून त्याचा रितसर जबाब नोंदवण्यात आला.

raj kundra and shilpa shetty
राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 12:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्रा याची सोमावरी मुंबई पोलिसांनी कसून चौकश केली. राज कुंद्रावर 60 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं राज कुंद्रा याची 10 सप्टेंबर रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचं समन्स बजावलं होतं. मात्र, तो काही कारणानं हजर राहू न शकल्यानं त्याने आपल्या वकिलामार्फत 15 सप्टेंबरची तारीख मागून घेतली होती. त्यानुसार तो सोमवारी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दाखल झाला होता. याप्रकरणी लवकरच शिल्पा शेट्टीलादेखील चौकशीकरता बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबई पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूकडून तपास सुरू : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत सोमवारी राज कुंद्राची 60 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी चौकशी करून त्याचा रितसर जबाब नोंदवण्यात आला. जवळपास पाच तास राज तिथं हजर होता. याप्रकरणी कुंद्राला पुन्हा एकदा समन्स बजावलं जाण्याची शक्यता आहे. राज कुंद्रा याच्या चौकशीनंतर शिल्पा शेट्टीलादेखील चौकशीसाठी बोलावलं जाईल, अशी शक्यता आहे.

mumbai polic
मुंबई पोलीस आयुक्तालय (ETV Bharat Reporter)

काय आहे प्रकरण? : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या सर्वांनी एका व्यावसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडडे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दिलेल्या तक्रारीनुसार, 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसेच राज कुंद्रा यांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते, असा आरोप आहे. याप्रकरणी राज कुंद्रा याचा प्राथमिक जबाब नोंदवण्यात आलाय. पुढील चौकशीत शिल्पा शेट्टीलाही ईओडब्ल्यूसमोर हजेरी लावावी लागण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा -

  1. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी; फसवणूक प्रकरणी अडचणीत वाढ!
  2. राज कुंद्राच्या घरावर ईडीची छापेमारी, पॉर्नोग्राफी प्रकरणात छापेमारी करण्यात आल्याची माहिती

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJ KUNDRA MUMBAI POLICE INQUIRYSHILPA SHETTYराज कुंद्रा मुंबई पोलीस चौकशीशिल्पा शेट्टी60 CRORE FRAUD PROBE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.