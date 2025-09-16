राज कुंद्राची मुंबई पोलिसांकडून पाच तास चौकशी, आता शिल्पा शेट्टीचा नंबर
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत सोमवारी राज कुंद्राची 60 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी चौकशी करून त्याचा रितसर जबाब नोंदवण्यात आला.
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्रा याची सोमावरी मुंबई पोलिसांनी कसून चौकश केली. राज कुंद्रावर 60 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं राज कुंद्रा याची 10 सप्टेंबर रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचं समन्स बजावलं होतं. मात्र, तो काही कारणानं हजर राहू न शकल्यानं त्याने आपल्या वकिलामार्फत 15 सप्टेंबरची तारीख मागून घेतली होती. त्यानुसार तो सोमवारी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दाखल झाला होता. याप्रकरणी लवकरच शिल्पा शेट्टीलादेखील चौकशीकरता बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूकडून तपास सुरू : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत सोमवारी राज कुंद्राची 60 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी चौकशी करून त्याचा रितसर जबाब नोंदवण्यात आला. जवळपास पाच तास राज तिथं हजर होता. याप्रकरणी कुंद्राला पुन्हा एकदा समन्स बजावलं जाण्याची शक्यता आहे. राज कुंद्रा याच्या चौकशीनंतर शिल्पा शेट्टीलादेखील चौकशीसाठी बोलावलं जाईल, अशी शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण? : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या सर्वांनी एका व्यावसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडडे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दिलेल्या तक्रारीनुसार, 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसेच राज कुंद्रा यांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते, असा आरोप आहे. याप्रकरणी राज कुंद्रा याचा प्राथमिक जबाब नोंदवण्यात आलाय. पुढील चौकशीत शिल्पा शेट्टीलाही ईओडब्ल्यूसमोर हजेरी लावावी लागण्याची शक्यता आहे.
