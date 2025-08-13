ETV Bharat / state

राज्यात पुन्हा पाऊस सक्रिय होणार; येत्या काही दिवसांत कोसळधार - MAHARASHTRA HEAVY RAINFALL

राज्यात पुन्हा पाऊस सक्रिय होणार असून, पुढील काही दिवसांत जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

राज्यात पुन्हा पाऊस सक्रिय होणार (Source- Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 3:04 PM IST

पुणे: काही काळ घेतलेल्या विश्रांतीनंतर ऑगस्ट महिन्यातील येत्या काही दिवस राज्यातील विविध भागात पाऊस सक्रिय होणार आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, राज्यातील कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात 16 ऑगस्टपर्यंत जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

16 ऑगस्टपर्यंत बहुतांश ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता : हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, कोकण, गोवा येथे आजपासून ते 16 ऑगस्टपर्यंत बहुतांश ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. तसेच तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्रातदेखील काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता असून, मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होण्याचा अंदाज आहे. तसेच मराठवाडा आणि विदर्भातील काही ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

काही दिवसांत पुन्हा एकदा पाऊस सक्रिय होणार : काही ठिकाणी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस : जुलै महिन्यात राज्यातील काही ठिकाणी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे, तर काही ठिकाणी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडलाय. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात पावसाने विश्रांती घेतलेली पाहायला मिळाली तर आता येत्या पुढील काही दिवसांत पुन्हा एकदा पाऊस सक्रिय होणार असून, राज्यातील अनेक भागात पुढील तीन ते चार दिवस जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

मान्सूनच्या वाऱ्यांची गती वाढायला सुरुवात : पश्चिम मध्य बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला असून, मान्सूनच्या वाऱ्यांची गती वाढायला लागली आहे. येत्या 3 दिवसांत कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात पाऊस कोसळणार आहे. तसेच मराठवाड्यात तुरळ आणि वादळी पावसाचा अंदाज आहे. तर विदर्भात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस कोसळू शकतो, असंही हवामान तज्ज्ञ एन डी सानप यांनी सांगितलंय. तसंच मध्य महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर मराठवाड्यात काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

