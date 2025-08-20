ETV Bharat / state

मराठवाड्यात पावसाचा जोर वाढला, हजारो एकर शेती पाण्यात तर गावेदेखील बाधित - MARATHWADA RAINS

अनेक ठिकाणी असलेले छोटे छोटे बंधारे तुडुंब भरून वाहत आहेत, अचानक झालेल्या अतिपावासामुळे जवळपास 9 लाख एकरावरील पिकांचे नुकसान झालंय.

Rains increase in Marathwada
मराठवाड्यात पावसाचा जोर वाढला (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 1:28 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर - राज्यात पावसामुळे सर्वत्र दाणादाण उडाली आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून मराठवाड्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी होत आहे. अनेक ठिकाणी असलेले छोटे छोटे बंधारे तुडुंब भरून वाहत आहेत, अचानक झालेल्या अतिपावासामुळे जवळपास 9 लाख एकरावरील पिकांचे नुकसान झालंय. तर 11 जणांचा मृत्यू झाला असून, लहान मोठ्या अशा 498 जनावरांचा मृत्यू झालाय. पावसामुळे 588 घरांची पडझड झाली आहेच, शिवाय 1154 गावं बाधित झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

मराठवाड्यात मोठी पर्जन्यवृष्टी : जून-जुलै महिन्यामध्ये मराठवाड्यातील मोठा भाग कोरडाच राहिल्याने दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिले होते. मात्र ऑगस्ट महिन्यात वरुणराजा प्रसन्न झाला आणि सर्वत्र दमदार पावसाने हजेरी लावली. गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून पावसाला सुरुवात झाली होती. त्यात मागील 3 ते 4 दिवसांत चांगलाच जोर वाढला असून, अनेक ठिकाणी ढगफुटीसदृश्य असा पाऊस पडत आहे. अनेक गावांमध्ये पाणी शिरल्याने जनजीवन विस्कळीत झालंय. विभागात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली झाल्याचं समोर आलंय. सात जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 9 लाख एकरावरील म्हणजे 3 लाख 58 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालंय, ज्यात नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झालंय.

अनेक गावे बाधित : सतत पडत असलेल्या पावसामुळे 1154 गावे बाधित झाली आहेत, अनेक ठिकाणी पाणी शिरल्याने सर्वसामान्यांची दाणादाण उडाली आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 6 जणांचा मृत्यू झाला होता, मात्र नंतर या आकडेवारीत वाढ होऊन 11 पर्यंत पोहोचला आहे. ज्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यात 7, बीड आणि हिंगोली प्रत्येक जिल्ह्यात 2 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर लहान - मोठ्या अशा 498 जनावरांचा मृत्यू झाला असून महसूल विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारी नुसार 561 कच्चे तर 21 पक्क्या घरांची पडझड झाली आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास आणखी नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

