मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाच्या संततधारेचा परिणाम मुंबईच्या वाहतुकीवर झाला आहे. रविवारी मध्यरात्रीपासून जोरदार पाऊस बरसत असल्यानं सोमवारी सकाळी रस्ते वाहतूक मंदावली, तर लोकल रेल्वेच्या सेवेवरही परिणाम झाला. पावसाचा जोर कमी न झाल्यास विशेषतः पश्चिम उपनगरात सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी 6 वाजेपर्यंत मुंबई शहरात 45.03 मिमी पावसाची नोंद झाली. तर पूर्व उपनगरात 60.57 मिमी आणि पश्चिम उपनगरात 52.30 मिमी पाऊस झाला. परिणामी मध्य रेल्वेची वाहतूक किमान 10 मिनिटं, हार्बर रेल्वे 5 ते 10 मिनिटं उशिरानं सुरू होती. त्यामुळं कामावर पोहोचण्यास काही जणांना उशीर झाला. मुंबईला आज ऑरेंज अलर्ट देण्यात आल्यामुळं पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे.
आज-उद्या मुसळधार पावसाचा इशारा : मध्य भारतावर एक कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होत असल्यानं त्याच्या प्रभावामुळं कोकण, मध्य महाराष्ट्र (प्रामुख्याने घाट परिसर), मुंबई महानगर प्रदेश आणि मराठवाड्यात (प्रामुख्याने पश्चिम आणि दक्षिण भाग) 18 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने कोकणातील सर्वच जिल्हे नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पालघर, ठाणे, उर्वरित मुंबई महानगर; सोलापूर, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांचा काही भाग यांचा समावेश आहे. या दरम्यान खान्देश आणि उर्वरित मराठवाड्यातदेखील मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. या दरम्यान कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट परिसरातील धरण साठ्यात वाढ होऊन नदी-नाल्यांना पूर येण्याची शक्यता आहे. तसंच काही प्रमाणात दरड कोसळणे आणि मुसळधार पावसामुळे सखल भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावं, असं आवाहन राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आलं आहे.
मुंबईला ऑरेंज अलर्ट : राज्यात पुढील 24 तासांसाठी पुणे घाट भागात रेड अलर्ट देण्यात आला असून, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, या जिल्ह्यांत तसेच सातारा घाट, कोल्हापूर घाट या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. या दरम्यान समुद्राची स्थिती खवळलेली आणि ताशी 50-60 किमी वारे वाहण्याची शक्यता असल्यानं मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून देण्यात आलीय.
