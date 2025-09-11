ETV Bharat / state

जगप्रसिद्ध अजिंठा वेरूळ लेण्यांमध्ये पावसाचे पाणी, ऐतिहासिक वास्तूंवर होतोय परिणाम

राज्यभरात परतीचा पाऊस सुरू आहे. याचा फटका जगप्रसिद्ध अजिंठा वेरूळ लेण्यालाही बसला (Ajanta Verul Caves) आहे.

Water entered Ajanta Verula
अजिंठा वेरूळ मध्ये पाणी शिरले (ETV Bharat Reporter)
September 11, 2025

छत्रपती संभाजीनगर : जगप्रसिद्ध अजिंठा वेरूळ लेण्यांमधील (Ajanta Verul Caves) चित्रांचे अस्तित्व अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाचे पाणी लेण्यांमध्ये झिरपत असल्याने शेकडो वर्षांपासून पर्यटकांचे आकर्षण असणारी चित्रं (पेंटिंग) नष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरवर्षी विशिष्ट केमिकल वापरून उपयोजना करणे आवश्यक असताना देखभाल दुरुस्ती योग्य पद्धतीने होत नसल्याने पाणी येण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचा आरोप इतिहास अभ्यासक डॉ. संजय पाईकराव यांनी केलाय. तर यावर पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र मोठ्या प्रमाणात पाऊस आल्यास अशा घटना काही प्रमाणात होतात. मात्र, योग्य ती काळजी घेण्याचा प्रयत्न करत असून योग्य उपाय योजना करत असल्याची माहिती पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.



पाणी पडत असल्याचे व्हिडिओ आले समोर : वेरूळ अजिंठा लेण्यांमध्ये पावसाचे पाणी पडत असल्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर आल्यानं जागतिक वारसा स्थळांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. वेरूळ येथील जैन धर्माच्या शैलीचे दर्शन घडवणारी लेणी क्रमांक 32 मध्ये पावसाचे पाणी पाझरत आहे. तर लेण्यांच्या अस्तित्वाबाबत काही पर्यटकांनी पुरातत्व विभागाच्या कामावर प्रश्न उपस्थितीत केला आहे. याबाबत इतिहास अभ्यासक डॉ. संजय पाईकराव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेरूळ लेणी क्रमांक 30 ते 34 मध्ये सातत्याने पाणी पाझरण्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. पुरातत्व विभाग या लेण्यांमध्ये तांत्रिक बाबी हाताळण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

अजिंठा लेण्यांमधील चित्रे नष्ट होण्याची भीती : जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी तेथील कलाकृतीमुळं ओळखली जातात. तेथील शिल्पं आणि चित्रं त्याकाळातील कार्यशैली दर्शवतात. जगातील एक आश्चर्य म्हणून त्याकडं पाहिलं जात असलं तरी काळाच्या ओघात या लेणी आणि तेथील कलाकुसर नष्ट होण्याची भीती अभ्यासकांनी व्यक्त केलीय. लेण्यांच्या आतील बाजूस काही ठिकाणी पाणी येत आहे तर कुठे ओलसरपणा येत असल्यामुळं लेणी आणि तेथील असलेल्या चित्रांवर विपरीत परिणाम होत आहे. अजिंठा लेणी बौद्ध शैलीचा उत्तम नमुना आहे. तिथे असलेली चित्रं (पेंटिंग) बुद्धांच्या जीवनावर आधारित जुनी चित्रं रेखाटण्यात आली आहेत. काळाच्या ओघात अनेक ठिकाणी ती जीर्ण झाली असून पाण्याने ती आणखी खराब होत आहेत. पुरातत्व विभागाने काळजी घेण्याची गरज आल्याचं मत डॉ. पाईकराव यांनी व्यक्त केलय.



पुरातत्व विभाग घेत आहे काळजी : या सर्व आरोपांवर भारतीय पुरातत्व विभागाने सावध प्रतिक्रिया नोंदवली. या वास्तू साधारणतः अडीच हजार वर्षांपूर्वीच्या आहेत, काळाच्या ओघात अनेक बदल नैसर्गिकरीत्या होतात. मात्र पुरातत्व विभाग त्यावर वेळोवेळी काम करतो. पाऊस जास्त पडल्यावर काही ठिकाणी अशा पद्धतीने पाणी येते. काही ठिकाणी समोरच्या बाजूने पाणी येते, पावसाळ्याच्या आधी आम्ही वरच्या बाजूने तयार करण्यात आलेले नाले मोकळे करणे, कचरा स्वच्छ करणे अशी कामं करून घेतो. त्यावर दरवर्षी येणाऱ्या अडचणींसाठी कामाची पाहणी करून खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती, पुरातत्व अधिकारी शिवकुमार भगत यांनी दिली.



दोन प्रकारची काम केलं जातात : पावसाळ्याच्या आधी लेण्याच्या वरील बाजूने पाहणी केली जाते. काही ठिकाणी वाढलेली झाडं लेणीच्या बाजूने गेलेली मुळं याबाबत आढावा घेतला जातो. शिवाय पाणी लेणीच्या आत न जाता सरळ बाजूने बाहेर पडावे याकरता आधीच उपाय योजना केल्या आहेत. त्यासाठी काही ठिकाणी नाले तयार करून पाणी बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यांची देखभाल केली जाते. काही ठिकाणी भेगा असल्या तर त्या विशिष्ट केमिकलद्वारे बुजवण्याचा प्रयत्न केला जातो. वर्षभर लेण्यांची देखभाल केली जाते, अशी माहिती पुरातत्व विभागाचे सहायक अधीक्षक डॉ. प्रशांत सोनवणे यांनी दिली.

