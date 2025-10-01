ETV Bharat / state

"गुडघाभर पाण्यातून फुलं काढली, पण बाजारात भावच नाही"; पावसाचा झेंडूला फटका, मार्केटयार्डमध्ये फुलांची आवक घटली

गुडघाभर पाण्यातून फुलं काढून बाजारात आणूनही झेंडूच्या फुलाला 50 ते 60 रुपये दर मिळत असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

Rain hits marigolds, flower arrivals in market yards decrease, Pune
पावसाचा झेंडूला फटका, मार्केटयार्डमध्ये फुलांची आवक घटली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 2:44 PM IST

पुणे : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसरा सणाच्या निमित्तानं पुण्यातील गुलटेकडी मार्केटयार्डातील फुलबाजारात झेंडूच्या फुलांची आवक मोठ्या प्रमाणावर होत असते. पण मराठवाड्यासह राज्यातील इतर ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळं यंदा बाजारात कमी प्रमाणात झेंडूच्या फुलांची आवक झाली आहे. दरम्यान, गुडघाभर पाण्यातून फुलं काढून बाजारात आणूनही झेंडूच्या फुलाला 50 ते 60 रुपये दर मिळत असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

पावसामुळं झेंडूच्या फुलाला मोठा फटका : देशभरात उद्या दसरा हा सण मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील मार्केटयार्ड परिसरात राज्यभरातून शेतकरी हे विविध फुले घेऊन बाजारात येत असतात. मात्र यंदा पावसाचा फटका बसल्यानं कमी प्रमाणावर आवक झाली आहे. घाऊक बाजारात पिवळा आणि केशरी झेंडूला दर्जानुसार प्रतिकिलोला 50 ते 80 रूपये भाव मिळत आहे. तर चांगल्या झेंडूला 100 रुपये भाव मिळत आहे. तर शेवंतीच्या फुलांना 90 ते 140 रूपये भाव मिळत आहे. पण पावसामुळं झेंडूच्या फुलाला मोठा फटका बसला असून जो काही झेंडू चांगला निघाला आहे, तो घेऊन शेतकरी बाजारात आले आहेत. या शेतकऱ्यांना थेट विक्री करत असतानाही 50 ते 80 रुपये भाव मिळत आहे.

शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी : दरम्यान, करमाळा येथील एका शेतकऱ्यानं सांगितलं की, "मी दोन एकर शेतीमध्ये झेंडूची फुलं लावली होती. मात्र अतिवृष्टीचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला असून गुडघाभर पाण्यातून 4 टन फक्त झेंडू काढला आणि आज मध्यरात्री ट्रॅक घेऊन पुण्यात आलो. मात्र इथं फक्त 50 रुपये दर मिळत आहे. तरीही लोक खरेदी करत नाही आहेत. एकीकडे अतिवृष्टीमुळं मोठ्या प्रमाणात आमचं नुकसान झालं आहे. तर दुसरीकडे दसरा सणानिमित्तानं झेंडूला देखील मागणी नसल्यानं अजून फटका बसत आहे. तसंच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आमचं आवाहन आहे की, त्यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी," असं आवाहन यावेळी शेतकऱ्यानं केलं आहे.

फुलांची आवक मार्केटयार्डमध्ये कमी : दुसरीकडे, "दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात दसरा सणानिमित्तानं झेंडूच्या फुलांची आवक ही बाजारात होत असते. मात्र अतिवृष्टीमुळं मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. त्यामुळं यंदा फुलांची आवक मार्केटयार्डमध्ये कमी झाली आहे. तसंच जी चांगली फुलं आहेत, त्यांना 70 ते 100 रुपये असा दर मिळाला आहे आणि जी फुलं पावसामुळं खराब झाली आहेत. त्यांना वीस रुपयांपासून दर मिळत आहे," असं मार्केटयार्ड येथील व्यापाऱ्यांनी सांगितलं.

