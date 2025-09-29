ETV Bharat / state

धुळे जिल्ह्याला पावसाचा तडाखा; पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडून नुकसानीची पाहणी

धुळ्यात पावसामुळे शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. अशा स्थितीत आज पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली.

Guardian Minister Jaykumar Rawal
पालकमंत्री जयकुमार रावल (ETV Bharat)
धुळे : संपूर्ण राज्याला मुसळधार पावसानं झोडपलं आहे. धुळे जिल्ह्यातदेखील पावसामुळे प्रचंड नुकसान झालं आहे. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह झालेल्या जोरदार पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला. लोहगाव, वसमाने, कडगाव, कुंभारे आदी गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पिकांचं नुकसान झालं असून अनेक ठिकाणी शेतातील पीकं अक्षरशः सपाट झाली आहेत.

शनिवार आणि रविवार या दोन्ही दिवसांपासून सुरु असलेल्या सततच्या पावसामुळे मका, बाजरी यांसह इतर पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. विशेषतः पपई, केळी आणि मका या पिकांचं सर्वाधिक नुकसान झाल्याचं स्पष्ट दिसून येत आहे. परिपक्व अवस्थेत असलेली पीकं जोरदार वाऱ्यामुळे आडवी पडल्यानं शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला.

शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान : सध्या कापूस वेसणी, मका आणि ज्वारी यांची कापणी सुरु असतानाच पावसानं हजेरी लावली. त्यामुळे या पिकांचंही मोठं नुकसान झालं. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा संकटाचं सावट घोंगावत असून प्रशासनानं त्वरीत पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

Rain Havoc in Dhule
पालकमंत्री जयकुमार रावल शेतकऱ्यांच्या बांधावर (ETV Bharat)

पालकमंत्री रावल शेतकऱ्यांच्या बांधावर : धुळे जिल्ह्यातील लोहगाव, कुंभारे, कदाने, धांदरने, अमराडे आणि मुक्ती या अतिवृष्टी झाली. अशा स्थितीत आज या परिसरातील शेतांमध्ये जाऊन पालकमंत्री तथा शिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार रावल यांनी भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच, शेतकऱ्यांशी संवाद साधून नुकसानीची माहिती घेतली.

यावेळी पालकमंत्री रावल म्हणाले की, "राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या खंबीरपणे पाठीशी उभं आहे. झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्यात येणार असून, त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनानं लवकरात लवकर सादर करावा," असे स्पष्ट निर्देशदेखील रावल यांनी प्रशासनाला दिले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून तातडीने मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

Rain Havoc in Dhule
पालकमंत्री जयकुमार रावल शेतकऱ्यांच्या बांधावर (ETV Bharat)

या पाहणी दौऱ्यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सूरज जगताप, तहसीलदार संभाजी पाटील, कृषी अधिकारी देवेंद्र नागरे, बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, माजी सभापती जिजाबराव सोनवणे यांच्यासह महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. सोबतच, परिसरातील अनेक शेतकरी बांधव देखील या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

