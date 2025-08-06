Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

मुंबईच्या 17 स्थानकांवर 60 हजार चौरस मीटर ‘व्हर्टिकल स्पेस’ विकसित होणार : 950 कोटींचा प्रकल्प मार्गी - 17 RAILWAY STATIONS IN MUMBAI

मुंबईतील 17 रेल्वे स्थानकांवर 60 हजार चौरस मीटर व्हर्टिकल स्पेस विकसित करण्यात येणार आहे. याबाबत रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष सतीश कुमार यांनी या स्थानकाची पाहणी केली.

17 Railway Stations In Mumbai
रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष सतीश कुमार यांनी केली पाहणी (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 3:33 PM IST

Updated : August 6, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read

मुंबई : रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि भारत सरकारचे अप्पर प्रधान सचिव सतीश कुमार यांनी मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांचा तीन दिवसांचा दौरा करत विविध रेल्वे स्थानकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मुंबई सोबतच नाशिक विभागातील देखील विविध रेल्वे स्थानकांना भेटी देऊन तेथील प्रकल्पांचा आढावा घेतला. रेल्वे बोर्ड अध्यक्षांनी सर्व प्रकल्प आणि कामं वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या 17 स्थानकांच्या व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट प्रकल्पाला गती देण्याच्या सूचना देखील दिल्याची माहिती रेल्वे विभागानं दिली आहे.

17 स्थानकांच्या व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट प्रकल्पाला गती : रेल्वेच्या माहितीनुसार, व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट या योजनेतून 60 हजार चौमी जागा विकसित केली जाणार असून, त्यासाठी 950 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वे नेटवर्कवर प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना स्थानकांवर क्षैतिज म्हणजे हॉरिझॉन्टल विस्तारासाठी जागाच उपलब्ध नाही. परिणामी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळानं स्थानकांचा ‘व्हर्टिकल’ म्हणजेच उभ्या पद्धतीनं विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत स्थानकांवर नवीन मजले, वेटिंग एरियाज, लिफ्ट, एस्केलेटर, एफओबी, स्वच्छता व सुरक्षितता सुविधांचा समावेश असणार आहे, असं रेल्वे प्रशासनानं नमूद केलं आहे.

सोमवारी मुंबईत पार पडली बैठक : मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील ‘चिंतन’ कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पार पडलेल्या बैठकीला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष विलास वाडेकर, रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणचे उपाध्यक्ष मनोज गर्ग, तसेच रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत 'विकसित भारत 2047' या दिशेनं भारतीय रेल्वेचं योगदान, वाढती प्रवासी वाहतूक क्षमता, 15 डब्यांच्या लोकल गाड्यांचं नेटवर्क, नव्या कोचिंग टर्मिनल्स आणि मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्सच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आल्याची माहिती रेल्वेनं दिली आहे.

रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार यांनी दिले निर्देश : या बैठकीत रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार यांनी सर्व कामं दर्जेदार, सुरक्षित आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा पुनरुच्चार सतीश कुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचं काम सध्या समाधानकारक असून, ते वेगात सुरू आहे, अशी माहितीही सतीश कुमार यावेळी दिली. ‘रेल्वे स्थानकांचा विकास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होणार नाही. गुणवत्ता, वेग आणि सुविधा यांचा समतोल साधत प्रत्येक प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं सतीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

  1. स्वयंचलित दरवाजे बंद होणारी सामान्य लोकल डिसेंबरपर्यंत धावणार, रेल्वे बोर्ड अध्यक्षांची माहिती
  2. अमृत भारत स्टेशन योजनेतील परळ स्टेशनचं शौचालयच बंद; प्रवासी म्हणतायत, ‘सुविधा द्या, दिखावा नको’
  3. रेल्वेच्या तीनही मार्गावर आज मेगाब्लॉक, प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडावे

मुंबई : रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि भारत सरकारचे अप्पर प्रधान सचिव सतीश कुमार यांनी मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांचा तीन दिवसांचा दौरा करत विविध रेल्वे स्थानकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मुंबई सोबतच नाशिक विभागातील देखील विविध रेल्वे स्थानकांना भेटी देऊन तेथील प्रकल्पांचा आढावा घेतला. रेल्वे बोर्ड अध्यक्षांनी सर्व प्रकल्प आणि कामं वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या 17 स्थानकांच्या व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट प्रकल्पाला गती देण्याच्या सूचना देखील दिल्याची माहिती रेल्वे विभागानं दिली आहे.

17 स्थानकांच्या व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट प्रकल्पाला गती : रेल्वेच्या माहितीनुसार, व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट या योजनेतून 60 हजार चौमी जागा विकसित केली जाणार असून, त्यासाठी 950 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वे नेटवर्कवर प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना स्थानकांवर क्षैतिज म्हणजे हॉरिझॉन्टल विस्तारासाठी जागाच उपलब्ध नाही. परिणामी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळानं स्थानकांचा ‘व्हर्टिकल’ म्हणजेच उभ्या पद्धतीनं विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत स्थानकांवर नवीन मजले, वेटिंग एरियाज, लिफ्ट, एस्केलेटर, एफओबी, स्वच्छता व सुरक्षितता सुविधांचा समावेश असणार आहे, असं रेल्वे प्रशासनानं नमूद केलं आहे.

सोमवारी मुंबईत पार पडली बैठक : मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील ‘चिंतन’ कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पार पडलेल्या बैठकीला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष विलास वाडेकर, रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणचे उपाध्यक्ष मनोज गर्ग, तसेच रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत 'विकसित भारत 2047' या दिशेनं भारतीय रेल्वेचं योगदान, वाढती प्रवासी वाहतूक क्षमता, 15 डब्यांच्या लोकल गाड्यांचं नेटवर्क, नव्या कोचिंग टर्मिनल्स आणि मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्सच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आल्याची माहिती रेल्वेनं दिली आहे.

रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार यांनी दिले निर्देश : या बैठकीत रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार यांनी सर्व कामं दर्जेदार, सुरक्षित आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा पुनरुच्चार सतीश कुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचं काम सध्या समाधानकारक असून, ते वेगात सुरू आहे, अशी माहितीही सतीश कुमार यावेळी दिली. ‘रेल्वे स्थानकांचा विकास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होणार नाही. गुणवत्ता, वेग आणि सुविधा यांचा समतोल साधत प्रत्येक प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं सतीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

  1. स्वयंचलित दरवाजे बंद होणारी सामान्य लोकल डिसेंबरपर्यंत धावणार, रेल्वे बोर्ड अध्यक्षांची माहिती
  2. अमृत भारत स्टेशन योजनेतील परळ स्टेशनचं शौचालयच बंद; प्रवासी म्हणतायत, ‘सुविधा द्या, दिखावा नको’
  3. रेल्वेच्या तीनही मार्गावर आज मेगाब्लॉक, प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडावे
Last Updated : August 6, 2025 at 4:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAY BOARD CHAIRMAN SATISH KUMARSATISH KUMAR TAKES REVIEW MEETINGमुंबईच्या 17 स्थानकांचा होणार विकासरेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष सतीश कुमार17 RAILWAY STATIONS IN MUMBAI

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.