मुंबई- गणेशोत्सवादरम्यान प्रवास करणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा देत रेल्वेने 367 अतिरिक्त रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. खरं तर ही संख्या मागील वर्षांपेक्षा खूपच जास्त आहे आणि यामुळे प्रवाशांना मोठी सुविधा मिळणार आहे, असंही राज्य सरकारनं मंगळवारी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या विशेष गाड्या मुंबई ते कोकण आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये चालवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे हजारो भाविकांना, विशेषतः गणेशोत्सवासाठी त्यांच्या मूळ गावी जाणाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले? : देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आणि म्हणाले की, "गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक हृदयाचा ठोका आहे. या निमित्ताने रेल्वेकडून देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त सेवा भाविकांसाठी मोठा दिलासादायक ठरतील. विशेषतः मुंबई आणि कोकण भागातील लोकांना त्यांच्या गावी जाणे सोपे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त रेल्वेची मागणी केली होती. राज्य सरकारने आधीच केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाला उत्सवादरम्यान होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता अतिरिक्त रेल्वे सेवा चालवण्याची विनंती केली होती. दरवर्षी गणेशोत्सवात लाखो भाविक कोकण प्रदेश आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या घरी जातात. अशा परिस्थितीत गाड्यांमध्ये तिकिटांचं आरक्षण मिळणे खूप कठीण होते. ही मागणी सकारात्मकतेने स्वीकारत रेल्वेने यावेळी 367 अतिरिक्त गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतलाय, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलंय. या सेवांमुळे प्रवाशांना तिकिटे सहज उपलब्ध होतीलच, शिवाय गर्दीवरही नियंत्रण मिळवता येईल, असंही अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
लोक दरवर्षी गणेशोत्सवादरम्यान त्यांच्या गावी जातात : कोकणातील रहिवासी आणि मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात स्थायिक झालेले लोक दरवर्षी गणेशोत्सवादरम्यान त्यांच्या गावी जातात. या काळात तिकिटे आणि प्रवास दोन्ही एक मोठे आव्हान असते. अतिरिक्त रेल्वे सेवांमुळे प्रवाशांना दिलासा मिळालाय." कोकणातील लोकांसाठी हा निर्णय विशेषतः महत्त्वाचा आहे, कारण तेथे गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. अतिरिक्त गाड्या भाविकांना वेळेवर आणि सुरक्षितपणे प्रवास करण्यास मदत करतील. या गाड्या उत्सवाच्या संपूर्ण 10 दिवसांत चालवल्या जातील. तसेच गर्दी लक्षात घेता रेल्वे अतिरिक्त डब्यांची व्यवस्थादेखील करेल, यामुळे प्रवाशांना अधिक आराम आणि सुविधा मिळेल. रेल्वे आणि राज्य सरकारचा असा विश्वास आहे की, या उपक्रमामुळे गणेशोत्सवात गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल आणि उत्सवाचा आनंद आणखी वाढेल, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
