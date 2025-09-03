रायगड : कोकणातील दहा दिवसांचा गणेशोत्सव आता अविस्मरणीय आठवणींमध्ये दडपून जाणार आहे. गणपती बाप्पाच्या विसर्जनानंतर कोकणवासीयांनी परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे. मुंबई, ठाणे आणि इतर उपनगरांमध्ये कामानिमित्त स्थायिक झालेले अनेक कोकणवासी गणेशोत्सवासाठी मोठ्या उत्साहानं आपल्या गावी आले होते.
गेले काही दिवस संपूर्ण कोकण बाप्पाच्या सेवेत रमलं होतं. घराघरांत सजावट, आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक जेवणं आणि नातेवाईकांशी झालेल्या गाठीभेटींमुळे कोकणातील गावागावांत एक वेगळंच चैतन्य निर्माण झालं होतं. परंतु, आता पुन्हा शहराच्या गतीमान जीवनशैलीकडे परतण्याची वेळ आली आहे. या परतीच्या प्रवासात कोणत्याही प्रवाशाला गैरसोय होऊ नये, यासाठी रायगड एसटी प्रशासनानं व्यापक तयारी केली आहे. गणेश विसर्जनानंतर मुंबई, ठाणे आणि इतर उपनगरांमध्ये परतणाऱ्या प्रवाशांच्या मोठ्या संख्येचा अंदाज घेत जादा एसटी बसेसची विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
एकूण 650 ज्यादा गाड्यांची व्यवस्था : आज बुधवारी (3 सप्टेंबर) जादा बसेस तर उद्या गुरुवारी (4 सप्टेंबर) आणखी 125 बस मार्गावर सोडण्यात येणार आहेत. यामुळे एकूण 650 जादा गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या परतीच्या प्रवासाला सुलभता आणि गती मिळणार आहे.
या जादा बस रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, महाड, पनवेल, खोपोली, रोहा, पोलादपूर, पेण आणि उरण या आठही एसटी आगारांतून सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे कोकणातून शहरांकडे परतणाऱ्या गणेशभक्तांना प्रवासात अडथळा येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. एसटी प्रशासनाच्या या नियोजनामुळे हजारो प्रवाशांचा परतीचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि वेळेत पार पडण्यास मदत होणार आहे.
- गरज पडली तर आणखी गाड्या सोडण्याचं नियोजन : याशिवाय, प्रवाशांची संख्या आणि मागणी लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार आणखी गाड्या सोडण्याचं नियोजनही एसटी प्रशासनानं केलं आहे. गर्दी वाढल्यास तत्काळ अतिरिक्त बसेस उपलब्ध करून देऊन प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्याची हमी प्रशासनानं दिली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणाकडे जाण्यासाठी मोठ्या संख्येनं एसटी गाड्या सोडण्यात आल्यानं प्रवाशांना प्रवासाचे विविध पर्याय उपलब्ध झाले होते. आता परतीच्या प्रवासातही सुविधा आणि नियोजन करण्यात आलं असल्यामुळे कोकणवासीय पुन्हा मुंबई, ठाणे आणि इतर उपनगरांमध्ये लवकच परतू शकणार आहेत.
