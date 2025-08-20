ETV Bharat / state

रायगडमध्ये सलग सहाव्या दिवशी पावसाचा कहर कायम; पूर परिस्थिती गंभीर असल्यानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा - RAIGAD NEWS TODAY

रायगड जिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी-जास्त होत असला तरी सलग सहाव्या दिवशी पाऊस सुरू आहे. प्रमुख नद्या धोक्याच्या पातळीवर असल्यानं नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे प्रशासनानं आवाहन केलं.

Raigad rain updates
रायगड जिल्ह्यात नदीला आलेला पूर (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 12:13 PM IST

1 Min Read

रायगड- जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. महाड, माणगावसह जिल्ह्यातील बहुतांश भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आजही शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत असल्यानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

  • महाड आणि माणगाव पाण्याखाली- महाड आणि माणगाव शहरांच्या सखल भागात पुराचे पाणी शिरलं आहे. सावित्री, गांधारी, काळ या प्रमुख नद्यांसह कंडलिका, आंबा, बाळगंगा या नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. बहुतांश नद्या इशारा पातळीवरून वाहत असल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
पावसाचा कहर कायम (Source- ETV Bharat Reporter)
  • रेड अलर्ट जाहीर- हवामान विभागानं आज रायगड जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात मध्यम ते मुसळधार सरी कोसळत आहेत. आकाशात दाट ढगाळ वातावरण कायम आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मोर्बे धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्क राहण्याचा इशारा प्रशासनानं दिला आहे.
  • वरंधा घाट दरडग्रस्त – वाहतूक ठप्प- महाड व भोर (पुणे) जोडणाऱ्या वरंधा घाटात दरड कोसळली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत दरड हटवण्याचं काम सुरू आहे. मात्र, तोपर्यंत घाटमार्ग वाहतुकीसाठी बंद असल्याने रायगड-पुणे जिल्ह्यातील संपर्क विस्कळीत झाला आहे.
  • धबधब्यांनी घेतलं रौद्र रूप- सततच्या पावसामुळे रायगड जिल्ह्यातील धबधबे प्रचंड वेगाने प्रवाहित झाले आहेत. समर्थ रामदास स्वामींनी दासबोध ग्रंथाची निर्मिती केलेल्या शिवथरघळ येथील धबधबा विशेषतः रौद्र रूप धारण करून आहे. समर्थांनी या धबधब्याचे वर्णन "गिरीचे मस्तकी गंगा, धबाबा लोटती धारा" अशा पद्धतीनं केलं होतं.
  • महाड तालुक्यातील शिवथर विभाग संकटातमहाड तालुक्यातील शिवथर विभागात मुसळधार पावसानं मोठे नुकसान केलं आहे. कुंभेशिवथर गावातील स्मशानभूमी वाहून गेली आहे. आंबेशिवथर, अंबेनळी, सह्याद्रीवाडी या गावांचा काही काळ संपर्क तुटला होता. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे नवीन पूल उभारणीची मागणी केली आहे.

हेही वाचा-

रायगड- जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. महाड, माणगावसह जिल्ह्यातील बहुतांश भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आजही शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत असल्यानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

  • महाड आणि माणगाव पाण्याखाली- महाड आणि माणगाव शहरांच्या सखल भागात पुराचे पाणी शिरलं आहे. सावित्री, गांधारी, काळ या प्रमुख नद्यांसह कंडलिका, आंबा, बाळगंगा या नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. बहुतांश नद्या इशारा पातळीवरून वाहत असल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
पावसाचा कहर कायम (Source- ETV Bharat Reporter)
  • रेड अलर्ट जाहीर- हवामान विभागानं आज रायगड जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात मध्यम ते मुसळधार सरी कोसळत आहेत. आकाशात दाट ढगाळ वातावरण कायम आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मोर्बे धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्क राहण्याचा इशारा प्रशासनानं दिला आहे.
  • वरंधा घाट दरडग्रस्त – वाहतूक ठप्प- महाड व भोर (पुणे) जोडणाऱ्या वरंधा घाटात दरड कोसळली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत दरड हटवण्याचं काम सुरू आहे. मात्र, तोपर्यंत घाटमार्ग वाहतुकीसाठी बंद असल्याने रायगड-पुणे जिल्ह्यातील संपर्क विस्कळीत झाला आहे.
  • धबधब्यांनी घेतलं रौद्र रूप- सततच्या पावसामुळे रायगड जिल्ह्यातील धबधबे प्रचंड वेगाने प्रवाहित झाले आहेत. समर्थ रामदास स्वामींनी दासबोध ग्रंथाची निर्मिती केलेल्या शिवथरघळ येथील धबधबा विशेषतः रौद्र रूप धारण करून आहे. समर्थांनी या धबधब्याचे वर्णन "गिरीचे मस्तकी गंगा, धबाबा लोटती धारा" अशा पद्धतीनं केलं होतं.
  • महाड तालुक्यातील शिवथर विभाग संकटातमहाड तालुक्यातील शिवथर विभागात मुसळधार पावसानं मोठे नुकसान केलं आहे. कुंभेशिवथर गावातील स्मशानभूमी वाहून गेली आहे. आंबेशिवथर, अंबेनळी, सह्याद्रीवाडी या गावांचा काही काळ संपर्क तुटला होता. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे नवीन पूल उभारणीची मागणी केली आहे.

हेही वाचा-

Last Updated : August 20, 2025 at 12:13 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIGAD FLOOD SITUTIONRAIGAD IMD RED ALERTरायगड पाऊस अपडेटRIVERS FLOOD IN RAIGADRAIGAD NEWS TODAY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.