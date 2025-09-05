ETV Bharat / state

पनवेलमध्ये थरार : कोयत्याच्या धाकावर नातेवाईकांना ओलीस ठेवलं, पोलिसांनी धाडसी कारवाई करत आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या - POLICE RESCUE HOSTAGE SITUATION

मालमत्तेच्या वादातून एका सराईत गुन्हेगारानं पनवेलमधील नातेवाइकांना गुरुवारी कोयत्याच्या धाकावर ओलीस ठेवलं होतं. तणावपूर्ण आणि शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर पोलिसांनी धाडसानं कारवाई करत आरोपीला जेरबंद केलं.

Symbolic photograph
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 12:36 PM IST

रायगड (पनवेल) : पनवेल शहरातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एका अट्टल गुन्हेगारानं कोयत्याचा धाक दाखवत आपल्या नातेवाईकांना ओलीस ठेवलं होतं. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पण, गुन्हेगारानं पोलिसांनाही आव्हान दिलं. काही तास सुरू असलेल्या तणावपूर्ण आणि शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर पोलिसांनी अत्यंत शिताफीनं आणि धाडसानं कारवाई करत आरोपीला जेरबंद करण्यात यश मिळवलं. या कारवाईत ओलीस ठेवलेल्या नातेवाईकांची सुखरूप सुटका करण्यात पोलिसांना यश आलं. मात्र, या झटापटीत काही पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत.

नेमकं काय घडलं? : वास्तविक, पनवेल शहरातील जुन्या तहसीलसमोरील गोडसे आळीत असलेल्या मंगला निवास इमारतीत गुरुवारी (4 सप्टेंबर) सकाळी 11 वाजता ही थरारक घटना घडली. प्रॉपर्टीच्या वादातून सोबन बाबुलाल महतो (वय अंदाजे 35) या अट्टल गुन्हेगारानं आपल्या नातेवाईकांच्या घरात जबरदस्ती घुसखोरी केली. महतोनं हातात कोयता व कुऱ्हाड घेऊन घरातील आई-वडील, भाऊ आणि भावाची तीन मुलं यांना ओलीस ठेवलं. घटनेची माहिती मिळताच पनवेल शहर पोलीस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रज्ञा मुंडे आणि त्यांच्या पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी त्याला शरण येण्याचं आवाहन केलं, मात्र, त्यानं नकार देत पोलिसांनाही जीवे मारण्याची धमकी दिली. पोलिसांनी घरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपी सोबन महतोनं कुऱ्हाडीनं हल्ला केला. या हल्ल्यात पोलीस नाईक रविंद्र पारधी यांच्या खांद्याला गंभीर दुखापत झाली. पुढे सुरू झालेल्या चकमकीत पोलीस अंमलदार माधव शेवाळे, साईनाथ मोकल आणि सम्राट डाकी हे जखमी झाले. सम्राट डाकी यांनी कोयत्याचा वार हातावर झेलल्यामुळे त्यांच्या तळहाताला गंभीर जखम झाली.

झटापटीत पोलीस जखमी : परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आलं. त्यांनी दरवाजा तोडून आरोपीवर पाण्याचा मारा केला. पीएसआय साधना पवार यांनी चिली स्प्रेचा वापर करून आरोपीला नमवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महतोनं त्याच्या 16 वर्षीय पुतणीच्या गळ्यावर कोयता ठेवत तिला ठार मारण्याची धमकी दिली. या अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीत पोलीस अंमलदार सम्राट डाकी आणि साईनाथ मोकल यांनी आरोपीवर धाडसी झडप घातली. त्यांच्या शौर्यपूर्ण कृतीमुळे पोलिसांना अखेर आरोपीला जेरबंद करण्यात यश आलं. या थरारक कारवाईत जखमी झालेल्या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना तातडीनं पनवेल येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. सर्वांची प्रकृती स्थिती स्थिर असल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे.

सोबन महतो खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी : दरम्यान, आरोपी सोबन बाबुलाल महतोविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 109(1), 121(2), 127(2), 132, 135, 140(2), 332(ब), 333, 351(2), 352 तसेच भारतीय हत्यार कायद्याच्या कलम 4 आणि 25 अन्वये गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा करण्यासाठी वापरलेली कुऱ्हाड आणि कोयता जप्त करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. तपासादरम्यान समोर आलं की, महतो हा 2018 मधील एका खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी असून तो नुकताच जामिनावर बाहेर आलेला आहे.

