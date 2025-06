ETV Bharat / state

बनावट नोटा छापण्याचा कारखाना उघड; करोडो रुपये चलनात, राहुरी पोलिसांची कारवाई - FAKE CURRENCY RACKET BUSTED

बनावट नोटा बाळगणाऱया तिघांना राहुरी पोलिसांनी अटक केली ( ETV Bharat Reporter )

Published : June 30, 2025 at 8:11 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 8:57 AM IST

अहिल्यानगर : राहुरी शहर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत एक मोठं बनावट नोटांचं रॅकेट उघडकीस आलं आहे. सुरुवातीला केवळ 2 लाखांच्या बनावट नोटांसह तिघांना अटक करण्यात आली असली तरी पुढील तपासात 66 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा, प्रिंटिंग मशिनरी व कागद साहित्यासह मोठं रॅकेट उघडकीस आलं आहे. या कारवाईनं जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. माहिती देताना पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे (ETV Bharat Reporter) राहुरी पोलिसांची कारवाई : राहुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संजय ठेंगे यांना गुप्त माहिती मिळाली की, अहिल्यानगरहून तीन व्यक्ती मोटरसायकलवरून बनावट नोटा घेऊन राहुरीकडे येत आहेत. यावर त्यांनी तत्काळ पोलीस पथकासह राहुरी शहरातील नगर-मनमाड रस्त्यावरील गाडगे महाराज आश्रम शाळा परिसरात सापळा रचला. थोड्याच वेळात एमएच 45 वाय 4833 क्रमांकाच्या दुचाकीवर तीन व्यक्ती तेथे दाखल झाले. पोलिसांनी त्यांना अडवताच अंगझडतीत 200 आणि 500 रूपयांच्या एकूण 2 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा आढळून आल्या. ॲक्सिस बँकेचे मॅनेजर कैलास वाणी यांनी या नोटा बनावट असल्याची खातरजमा घटनास्थळीच केली.

Last Updated : June 30, 2025 at 8:57 AM IST