कन्नड अभिनेता ध्रुव कुमारला तूर्तास दिलासा; आमच्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल करु नका, हायकोर्टाकडून मुंबई पोलिसांना निर्देश
निर्मात्यानं फसवणुकीचा दावा केलेल्या गुन्ह्यात अभिनेता ध्रुव कुमारला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायलयानं पोलिसांना दिलेत.
Published : September 11, 2025 at 8:25 AM IST
मुंबई : कन्नड अभिनेता ध्रुव सरजा उर्फ ध्रुव कुमार विरोधात आमच्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay high court) मुंबई पोलिसांना दिलेत. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अभिनेत्यानं हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सिनेनिर्माता राघवेंद्र हेगडे यांच्या तक्रारीवरून कन्नड अभिनेता ध्रुव सरजा उर्फ ध्रुव कुमार विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ध्रुव सरजावर 9 कोटींना फसवल्याचा आरोप हेगडेंनी केलाय. एका सिनेमाच्या निर्मितीकरता या दोघांत झालेला करार जवळपास मोडीत निघालाय.
ध्रुव कुमारची भूमिका काय आहे भूमिका - मी चित्रपटासाठी कधीही नकार दिलेलाच नाही. चित्रपटाबाबत बोलणी झाल्यानंतर पुढील अनेक महिने त्याबाबत काहीच झालेलं नाही. मग अचानक माझ्याकडे चित्रपटाची कथा पाठवण्यात आली. त्यानंतर ही कथा बदलण्यात आली. आमचं चित्रपटाविषयी बोलण सुरू असताना अचानक हेगडेंनी ही तक्रार दिली. या गैरसमजावर बोलून मार्ग काढता येईल. मात्र, आपण कोणतीही फसवणूक केलेली नसल्यानं घेतलेले पैसे परत करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं ध्रुव कुमारनं हायकोर्टात स्पष्ट केलंय.
याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी ध्रुव सरजानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. यात त्यानं हेगडे यांच्याकडून 3 कोटींची रक्कम स्वीकारल्याचं मान्य केलंय. मात्र, साल 2020 मध्ये करार झाल्यानंतर तीन वर्ष त्या प्रोजेक्टचं रखडण्यामागं आपला काहीच दोष नव्हता, असे अभिनेत्यानं म्हटलं आहे.
काय आहे तक्रार - सिनेनिर्माता राघवेंद्र हेगडे यांच्या तक्रारीवरून कन्नड सुपरस्टार ध्रुव सरजा उर्फ ध्रुव कुमारविरोधात मुंबई पोलिसांनी आंबोली पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. एका सिनेमाच्या निर्मितीकरता या दोघांत करार झाला होता. साल 2020 मध्ये इतरांकडून कर्जानं पैसे घेत हेगडे यांनी ध्रुव सरजाला ही रक्कम दिली होती. चित्रपटात त्यानं काम केलं नसताना व्याजावर घेतलेली रक्कम आज 43 कोटींवर गेल्याचा दावा हेगडे यांनी दिलेल्या तक्रारीत केलाय.
काय आहे प्रकरण - हेगडे यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, साल 2019 मध्ये ध्रुव सरजानं सिनेमासाठी सहमतीद दर्शविल्यानंतर त्याला 3 कोटी रुपये दिले होते. पण कालांतरानं ध्रुव सरजानं हेगडेंकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरूवात केली. सिनेमात त्यानं काम न केल्यानं व्याजावर घेतलेल्या रक्कमेचा आकडा फुगतच गेला.
