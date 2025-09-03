मुंबई : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारच्या नव्या जीआर विरोधात न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांचे कान टोचले आहेत. "लक्ष्मण हाके यांनी इतरांच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करू नये. ज्यांचे आरक्षण आहे, ते त्यांना मिळेलच. कोणीही ओबीसींचे आरक्षण हिरावून घेतलेले नाही. मराठा उपसमितीला सर्व काही समजते, त्यामुळे हाके यांनी जास्त शहाणपणा दाखवू नये", असा सल्ला विखे यांनी दिला.
मराठा समाजाचं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल : "वेगवेगळ्या मतांमुळं आरक्षणाच्या लढाईत यश मिळालं नाही, फक्त अपयशच पदरात पडलं. आता सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळं मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं असून ते सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल. त्यामुळं मराठा विचारवंतांनी टीका करण्याऐवजी काही काळ शांत राहावं. मनोज जरांगे पाटील यांनी नेतृत्व केलेल्या या यशस्वी आंदोलनाच्या अंमलबजावणीत सहकार्य करावं," अशी प्रतिक्रिया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीआधी माध्यमांशी बोलताना दिली.
सर्व श्रेय मुख्यमंत्री फडणवीसांना : विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचं श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं. "या निर्णयप्रक्रियेत आम्ही दररोज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करायचो. नव्या जीआरमुळं उद्भवणारे कायदेशीर प्रश्न आणि पर्यायांबाबत त्यांचं मार्गदर्शन मिळालं. हा निर्णय कोणत्याही विशिष्ट समाजाविरुद्ध नाही. ब्रिटिशकालीन नोंदींनुसार, निजामशासित भाग वगळता 80-90 टक्के शेती करणाऱ्यांना दाखले मिळाले. यामुळं ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. कोणाचंही आरक्षण काढलेलं नाही. न्यायमूर्ती शिंदे आणि महाधिवक्त्यांचं मत घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घाईघाईत घेतलेला नाही," अशी प्रतिक्रिया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
जरांगेंसाठी काढलेले जीआर संविधानविरोधी : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी हा निर्णय संविधानविरोधी आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवणारा असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच, या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढाई लढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. "या जीआरला त्वरित स्थगिती मिळाली पाहिजे. यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढूच, पण रस्त्यावर उतरूनही आंदोलन करू. ओबीसी समाजात 300 ते 400 जाती आहेत. आम्ही एकत्र येत नाही, हे खरं आहे. पण या लढाईत आम्ही वार झेलतोय, दगड झेलतोय आणि खलनायक ठरतोय. या निर्णयामुळं ओबीसी समाज पुन्हा गुलामगिरीकडं ढकलला जात आहे. आता आपण 200-300 वर्षे मागं जाण्याच्या मार्गावर आहोत. बलुते-आलुते आपली कामं करा, मेंढपाळांनी मेंढ्या राखा, वंजारी बांधवांनी ऊस तोडा, बंजारा बांधवांनी तांड्याबाहेर येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे,” असं म्हणत लक्ष्मण हाके यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.
ओबीसींचं आरक्षण संपलं : "पुढच्या दारातून प्रवेश मिळत नाही, म्हणून मागून भगदाड पाडा, दरवाजा तोडा आणि सगळं खुल्लम खुल्ला करा, असा या जीआरचा अर्थ आहे. आज ओबीसींचं आरक्षण संपलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज आणि महात्मा फुले यांना सामाजिक न्याय अपेक्षित होता. पण सरकारनं गावोगावी ओबीसींच्या हातून सरपंचपद आणि झेंडा फडकवण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. सरकारचा डीएनए खरंच ओबीसींसाठी आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर सरकारनं द्यावं. नाहीतर भविष्यात गावच्या चावडीवर बसून गप्पा मारण्याचा अधिकारही ओबीसींना उरणार नाही", असं लक्ष्मण हाके म्हणाले.
