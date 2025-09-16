ETV Bharat / state

"नुकसानग्रस्त भागासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून अधिकची मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करणार"; मंत्री विखेंनी घेतली पूरग्रस्तांची भेट

अहिल्यानगर जिल्ह्याला मागील दोन दिवसांपासून जोरदार पावसाने झोडपले आहे. यात पाथर्डी तालुकाला पावसाचा मोठा फटका बसला आहे.

शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : अतिवृष्टीमुळं निर्माण झालेल्या नैसर्गिक संकटात नागरिकांना तातडीची मदत उपलब्ध करून द्यावी. मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलेल्या वस्त्यांतील नागरिकांना मदत करण्याच्या सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

नुकसानीचा नेमका आकडा? : अहिल्यानगर जिल्ह्यात यापुर्वी कधीही झाला नाही असा पाऊस मागील दोन दिवसात झाल्यानं मोठ्या स्वरूपात नुकसान झालं आहे. झालेल्या नुकसानीचा नेमका आकडा समोर येण्यास वेळ लागेल. स्थायी आदेशाप्रमाणे तातडीची मदत देण्याचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत. परंतु मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार असल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून अधिकची मदत मिळावी म्हणून विनंती करणार असल्याची माहीती, जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)


शेतीचे नुकसान : पाथर्डी तालुक्यात एकूण ४९ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ६९ हजार शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचं नुकसान झालं असून ३४ गाय, २५० कोंबड्या, शेळी ५०, करडू २५ आणि २६ घरांची पडझड झाली आहे. राजू शिवाजी सोळंके हा ३९ वर्षाचा व्यक्ती देवळाली नदीत तर गणपत हरीभाऊ बर्डे हे ६५ वर्षाचे गृहस्थ टाकळी मानूर तलावात वाहून गेल्याची घटना घडली असल्याचं पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं.



असा पाऊस कधी पाहीलाच नव्हता : अतिवृष्टीमुळं मोठ्या प्रमाणात नूकसान झालं आहे. याला ढगफुटीचाच प्रकार म्हणावा लागेल. ज्या ठिकाणी भेटी दिल्या त्या गावातील प्रत्येक जुन्या जेष्ठ लोकांनी असा पाऊस कधी पाहिलाच नव्हता. सुदैवाने यामध्ये मोठी मनुष्यहानी झाली नाही. नदी, ओढे, नाले यांचे प्रवाह बदल्यामुळंच पाण्याचे प्रवाह नागरी वस्तीत आले आहे. या भागात झालेली अतिक्रमण ही सुध्दा झालेल्या नुकसानीचं कारण आहे. भविष्यात असे प्रसंग पुन्हा निर्माण होवू नयेत म्हणून अतिक्रमण काढण्याची मोहीम पावसाळ्यानंतर तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचं मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं.

नदीची पाहणी करताना राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)



सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश : जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि त्यांच्या प्रशासनातील सर्व विभागांनी वेळीच योग्य निर्णय घेवून केलेल्या उपाय योजनामुळं नागरीकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात मोठं यश आलंय. पूर परीस्थिती ओसरल्यानंतर झालेल्या नूकसानीची अंतिम आकडेवारी समोर येईल पण परिस्थिती पहाता सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नुकसान झालेल्या घरांना मदत किंवा घरकुल योजनेत घराची उपलब्धता करून देता येईल का? याबाबत अधिकार्यांनी विचार करावा. स्थलांतरीत नागरीकांना फुड पॅकेटचे नियोजन करण्यात आले आहे. यापूर्वी अशा आपत्तीत शासनाने मदत केली आहे. आताही मदतीचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करणार विनंती : झालेल्या नुकसानीचा अंदाज पाहाता मोठ्या प्रमाणात अर्थिक मदत लागणार आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडं याबाबत प्रयत्न होतीलच परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून अधिकची मदत जिल्ह्यातील नुकसानीसाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणार असल्याचं मंत्री विखे पाटील म्हणाले.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नागरीकांशी साधला (ETV Bharat Reporter)


नागरीकांना दिला दिलासा : राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाथर्डी तालुक्यातील करंजी, तिसगाव, कासार पिंपळगाव या गावात झालेल्या नुकसानीची पाहाणी करून नागरीकांना दिलासा दिला. यावेळी मंत्री विखे यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सुधाकर बोराळे, जलसंपदा विभागाचे स्वप्निल काळे, सायली पाटील तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

