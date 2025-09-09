ETV Bharat / state

मुंबई महानगरात भटक्या श्वानांसाठी रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम, १५ मार्च २०२६ पर्यंत केले जाणार भटक्या श्वानांचे लसीकरण

मुंबई महानगरात भटक्या श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेण्याचं प्रमाणात वाढलं आहे. त्यामुळं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं भटक्या श्वानांसाठी रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली आहे.

BMC
मुंबई महानगरपालिका (File Photo)
मुंबई : जसजशी मुंबईची लोकसंख्या झपाट्याने वाढते तसतसे मुंबईत भटक्या श्वानांचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसून येत आहे. अशातच भटक्या श्वानांनी मुंबईकरांना चावल्याच्या घटना देखील मोठ्या प्रमाणात आता निदर्शनास आल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून आता दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ ते १५ मार्च २०२६ पर्यंत भटक्या श्वानांचे लसीकरण मोहीम राबवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. श्वानांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या रेबीज या प्राणघातक रोगापासून बचावाच्या उद्देशाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं ‘रेबीजमुक्त मुंबई’साठी पुढाकार घेल्याचं पालिका प्रशासनाने म्हटलं आहे.



सामूहिक रेबीज लसीकरण मोहीम : पालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि विविध प्राणी कल्याण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील भटक्या श्वानांसाठी १ सप्टेंबर २०२५ ते १५ मार्च २०२६ दरम्यान सामूहिक रेबीज लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत मुंबईकरांनी देखील भटक्या श्वनांच्या लसीकरणासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन पालिका अधिकाऱ्यांनी केलं आहे.



भटक्या श्वानांच्या लसीकरणासाठी मोहीम : या संदर्भात पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. कलीमपाशा पठाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यूथ ऑर्गनायझेशन इन डिफेन्स ऑफ अ‍ॅनिमल्स, उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन तसेच युनिव्हर्सल अ‍ॅनिमल वेल्फेअर सोसायटी या प्राणी कल्याण संस्थांसोबत मिळून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत भटक्या श्वानांच्या लसीकरणासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. भटक्या श्वानांचे व्यापक प्रमाणात लसीकरण करून रेबीजपासून होणाऱ्या मानवी मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, प्राणी कल्याण करणे आणि समुदायाची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही या मोहिमेची उद्दिष्ट्ये आहेत.

स्वयंसेवकांना सहकार्य करावे : स्थानिक रहिवासी, कल्याणकारी संस्था, गृहनिर्माण संस्था, प्राण्यांना खाऊ घालणारे आणि प्राणी सेवक यांनी मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. तसेच, लसीकरणासाठी येणारे कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांना परिसरात प्रवेश देणे आणि भटक्या श्वानांची ओळख पटवून देणे इत्यादी कार्यवाहीमध्ये सहकार्य करावे, असं आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने डॉ. कलीमपाशा पठाण यांनी केलं आहे.

