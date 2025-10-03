युवा महोत्सवाची सांगोला महाविद्यालयात जय्यत तयारी; योगेश चिकटगावकर, मकरंद अनासपुरेंची उपस्थिती
सांगोला महाविद्यालयात 7-10 ऑक्टोबरदरम्यान युवा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलय. यात 39 स्पर्धांमध्ये सुमारे 2,000 विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. तर पूरगस्तांसाठी मदत केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
सोलापूर (सांगोला) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचा 'उन्मेष सृजनरंग युवा महोत्सव' सांगोला महाविद्यालयामध्ये होत आहे. 7 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या या युवा महोत्सवाची यजमान महाविद्यालयामध्ये जय्यत तयारी सुरू आहे.
महाविद्यालयानं उभारला वॉटरप्रुफ मंडप : संभाव्य पावसाची शक्यता विचारात घेऊन यजमान महाविद्यालयानं वॉटरप्रुफ मंडप उभारला आहे. या महोत्सवाचं उद्घाटन सुप्रसिद्ध लोक कलाकार योगेश चिकटगावकर यांच्या हस्ते होणार आहे, तर पारितोषिक वितरण समारंभ सुप्रसिद्ध अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांच्या हस्ते होणार आहे. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान कुलगुरू प्रकाश महानवर भूषविणार आहेत, अशी माहिती सांगोला तालुका उच्च शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष बाबुराव गायकवाड, प्रभारी प्राचार्य डॉ. सुरेश भोसले, समन्वयक डॉ. आर.जी. पवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
विविध कलाप्रकाराची होणार स्पर्धा : युवा महोत्सवामध्ये ललित, वाङ्मय, नाट्य, नृत्य, संगीत आणि लोककला या विभागातील एकूण 39 कला प्रकाराची स्पर्धा होणार आहे. युवा महोत्सवामध्ये 60 महाविद्यालयातील सुमारे 2,000 विद्यार्थी कलाकार व मान्यवर सहभागी होणार आहेत. युवा महोत्सवासाठी राज्य आणि राज्याबाहेरून येणारे परीक्षक, विद्यापीठ अधिकारी, पदाधिकारी संपादक, पत्रकार आणि, विद्यापीठ संयोजन समिती सदस्य महोत्सवाच्या नियोजनासाठी चार दिवस मुक्कामी राहणार आहेत. त्यांचं नियोजन महाविद्यालयामध्ये केलं आहे. मुलींच्या निवासाची व्यवस्था महाविद्यायातील वसतिगृहामध्ये केली जाणार आहे. मुलांच्या निवासाची व्यवस्था सांगोला मंगळवेढा रोडवरील बंधन आणि रामकृष्ण मंगल कार्यालयामध्ये केली आहे. इतर मान्यवरांची व्यवस्था सांगोला शहरामध्ये करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना मिळणार अति तातडीची वैद्यकीय मदत : महोत्सवामध्ये विद्यार्थ्यांना प्राथमिक आणि अति तातडीची वैद्यकीय मदत मिळणार आहे. त्यासाठी सांगोला ग्रामीण रुग्णालयाची मदत मिळणार आहे. महाविद्याल्यायामधील अग्निशमन यंत्रणा आणि नगरपालिकेचे अग्निशमन पथक महोत्सवासाठी सज्ज आहे. मुलांच्या निवासापासून वाहतूक व्यवस्थेचं नियोजन केलं आहे. या महोत्सवासाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था करण्यात येणार आहे. महोत्सवामधील सर्वाना शुद्ध पाणी आणि सात्विक माणदेशी पद्धतीच्या भोजनाचा आस्वाद घेता येणार आहे.
युवा महोत्सवामध्ये पूरग्रस्तांसाठी मदत संकलन केंद्र : चार दिवस चालणाऱ्या युवा महोत्सवामध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्यावतीनं पूरग्रस्तांसाठी मदत संकलन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या मदत केंद्रामध्ये जमा होणारा निधी राज्य शासनामार्फत पूरग्रस्तांना दिला जाणार आहे.
