ETV Bharat / state

पुण्यात पहिलं कोरियन कॅफे कसं सुरू झालं? संभाजीनगरची मयुरी आणि कोरियाचा देगूक बे यांची 'प्यारवाली लव्हस्टोरी'!

पुण्यात सध्या एका कोरियन कॅफेची प्रचंड चर्चा आहे. छत्रपती संभाजीनगरची मयुरी आणि कोरियाच्या देगूक बे यांनी हे कॅफे सुरू केलं आहे.

Korean Culture in Pune
मयूरी आणि देगूक बे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुणे शहराला सांस्कृतिक राजधानी म्हटलं जातं. येथे विविध धर्म, जाती आणि पंथांचे लोक गुण्या-गोविंदानं राहतात. प्रत्येकजण आपापल्या परंपरांनुसार सण-उत्सव साजरे करतो. अलीकडच्या काही वर्षांत पुण्यात कोरियन संस्कृतीचा प्रभाव वाढताना दिसतो आहे. शहरात ठिकठिकाणी कोरियन कॅफे आणि संस्कृतीशी संबंधित ठिकाणं दिसू लागली आहेत.

पुण्यातील कोरियन संस्कृतीच्या प्रसारामागं देगूक बे आणि डॉ. मयुरी भालेराव हे दाम्पत्य आहे, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. कारण त्यांनी पुण्यात सुरू केलेलं कोरियन कॅफे केवळ खाद्यपदार्थांसाठीच नव्हे, तर त्यांच्या खास लव्हस्टोरीसाठीही प्रसिद्ध झालं आहे. या दाम्पत्याच्या प्रयत्नांमुळे कोरियन संस्कृतीला पुण्यात नवी ओळख मिळाली आहे.

पुण्यात पहिलं कोरियन कॅफे (ETV Bharat Reporter)

मयुरी भालेराव आणि देगूक बे यांनी सुरू केलं कोरियन कॅफे : पुण्यात सध्या सोशल मीडियावर तसेच, शहरातील रस्त्यांच्या दुतर्फा विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ आणि हॉटेल सहजपणे पाहायला मिळतात. या पार्श्वभूमीवर आता पुणेकरांना कोरियन संस्कृती आणि खाद्यपदार्थांचा अनोखा अनुभव मिळत आहे. डॉ. मयूरी भालेराव आणि देगूक बे या दाम्पत्यानं पुण्यात सुरू केलेलं कोरियन कॅफे अल्पावधीतच प्रचंड लोकप्रिय झालं आहे. हे पुण्यातील पहिलंच कोरियन कॅफे आहे. येथे कोरियन कॉफी आणि पारंपरिक पदार्थांची चव घेण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येनं गर्दी करतात. पुण्यात कोरियन संस्कृतीला मिळालेली ही उत्स्फूर्त प्रतिसादाची सुरुवात शहराच्या सांस्कृतिक वैविध्याला अधिक समृद्ध करत आहे.

Korean Culture in Pune
कोरियन कॅफे (ETV Bharat)

देगूक आणि मयुरी यांची ओळख कशी झाली? : देगूक हे मूळचे दक्षिण कोरियातील आहेत. ते 2017 साली संस्कृत भाषा शिकण्यासाठी पुण्यात आले होते. दुसरीकडे, डॉ. मयुरी भालेराव या छत्रपती संभाजीनगरच्या रहिवासी आहेत. एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर विदेशात नोकरीच्या संधी शोधताना त्यांनी ऑनलाईन लँग्वेज लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर कोरियन भाषा शिकण्यास सुरुवात केली. याच प्लॅटफॉर्मवर दोघांची ओळख झाली. सुरुवातीला केवळ भाषेच्या माध्यमातून झालेली ही ओळख हळूहळू मैत्रीत आणि पुढे प्रेमात रूपांतरित झाली. काही काळाच्या ओळखीनंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला घरच्यांचा काहीसा विरोध होता. मात्र, दोघांनी समजूत काढत कुटुंबाची मर्जी संपादित केली.

Korean Culture in Pune
कोरियन कॅफे (ETV Bharat)

'कॅफे अन्नयोंग' पुणेकरांच्या पसंतीस उतरलं : आज हे दाम्पत्य पुण्यात स्थायिक असून, त्यांनी मागील वर्षी 'कॅफे अन्नयोंग' या नावानं पुण्यातील पहिलं कोरियन कॅफे सुरू केलं. हे कॅफे सध्या पुणेकरांमध्ये खूपच लोकप्रिय झालं आहे. येथे कोरियन खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी मोठ्या संख्येनं नागरिक भेट देत आहेत.

Korean Culture in Pune
कोरियन कॅफे (ETV Bharat)

मयुरी आणि देगूक प्रेमात कसे पडले : याबाबत डॉ. मयूरी भालेराव म्हणाल्या की, "मी एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर विदेशात जाण्याचा विचार करत होते. त्यासाठी कोरियन भाषा शिकण्याचा निर्णय घेतला आणि 2017 साली ऑनलाईन लँग्वेज लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर मी कोरियन शिकायला सुरुवात केली. तिथेच माझी देगूक यांच्याशी ओळख झाली. सुरुवातीला आमचं केवळ बोलणं व्हायचं. आम्ही 2021 साली लग्न केलं."

Korean Culture in Pune
कोरियन कॅफे (ETV Bharat)


कॅफे सुरू करण्याचा विचार कसा आला? : "लग्नानंतर माझे पती कोरियन पद्धतीनं घरी कॉफी बनवायचे. ती कॉफी आम्हाला खूप आवडायची. त्यातूनच हळूहळू कॅफे सुरू करण्याचा विचार पुढे आला. हे स्वप्न फक्त माझं नाही, तर माझ्या पतीचंही स्वप्न होतं. पुण्यात याआधी अशा प्रकारचं कोरियन कॅफे नव्हतं. त्यामुळे मागच्या वर्षी आम्ही 'कॅफे अन्नयोंग' हे शहरातील पहिलं कोरियन कॅफे सुरू केलं. या कॅफेमध्ये सर्व प्रकारच्या कोरियन कॉफी आणि विविध कोरियन खाद्यपदार्थ उपलब्ध आहेत. पुण्यातील विविध भागांमधून नागरिक इथे येऊन कोरियन कॉफीचा आणि खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतात. सध्या मीही वैद्यकीय व्यवसाय थांबवून पतीसोबत कॅफे सांभाळत आहे."

Korean Culture in Pune
कोरियन कॅफे (ETV Bharat)
  • 'पुणेकरांचा प्रतिसाद पाहून खूप आनंद होतो' : "आम्ही एकमेकांच्या संस्कृतीचा आदर करतो. दोन्ही कुटुंबं मिळून सर्व सण साजरे करतो. पुण्यातील लोकांकडून कॅफेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून खूप आनंद होतो. खरंतर आपली आणि कोरियन संस्कृती यात बरीच साम्य आहेत. देगूक यांनाही आपली संस्कृती खूपच आवडते," असंही भालेराव यांनी सांगितलं.

'पुण्यानं आमचं स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी दिली' : याबाबत देगूक बे यांनी सांगितलं की, "दक्षिण कोरियामध्ये आमचा फॅमिली बिझनेस आहे. पण लग्नानंतर आम्ही पुण्यात राहण्याचा निर्णय घेतला. या शहरानं आम्हाला प्रेमानं स्वीकारलं. आमचं स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी दिली. आज जेव्हा पुण्यातील लोक आमच्या कॅफेमध्ये येऊन कोरियन कॉफीचा आस्वाद घेतात. त्याबाबत चांगलं म्हणतात, तेव्हा खूपच आनंद होतो."

ग्राहकांची प्रतिक्रिया : या कोरियन कॅफेबात कात्रज येथील पायल जाधव यांनी आपला अनुभव सांगताना म्हटलं की, "मी पहिल्यांदाच या कॅफेमध्ये आलं आहे. आजपर्यंत सोशल मीडियावर या कोरियन कॅफेबाबत पाहत होते. आज इथे कामानिमित्त आले. या ठिकाणी भेट दिली. येथली कॉफी अतिशय चांगली आहे. चवीलाही खूपच छान वाटली. आपल्या सांस्कृतिक पुण्यनगरीत कोरियन कॅफे सुरू झालं आहे, याचा खूप आनंद झाला," असं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा

Last Updated : September 19, 2025 at 5:04 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEGUK BE MAYURI BHALERAO LOVE STORYTRADITIONAL KOREAN CUISINE PUNEKOREAN CAFE PUNEकोरियन कॅफे पुणे मयूरी देगूकPUNE KOREAN CAFE CULTURE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.