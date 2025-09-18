पुण्यनगरीत मध्यरात्री थरार : कुख्यात गुंडांच्या टोळीचा तरुणावर गोळीबार, गाडीला साईड दिली नाही म्हणून उठले जीवावर
पुण्यात गाडीला साईड दिली नाही म्हणून कुख्यात गुंडांच्या टोळीनं एका तरुणावर गोळीबार केला. या गोळीबारात प्रकाश धुमाळ हा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे.
Published : September 18, 2025 at 11:10 AM IST
पुणे : कोथरूड परिसरात एका तरुणावर कुख्यात गुन्हेगाराच्या टोळीनं गोळीबार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या गोळीबारात एक तरुण जखमी झाला आहे. पुण्यातील कोथरूड परिसरातील शिंदे चाळ इथं ही गोळीबाराची घटना घडली. प्रकाश धुमाळ असं गोळ्या लागलेल्या तरुणाचं नाव असून जखमी प्रकाशवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुसा शेख, रोहित आखाड, गणेश राऊत आणि मयुर कुंभारे असं गोळीबारात सहभागी असलेल्या संशयित आरोपींची नावं असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.
गुंडांच्या गाडीला साईड दिली नाही म्हणून गोळीबाराचा थरार : याबाबत अधिक माहिती अशी की, जखमी प्रकाश धुमाळ हे त्यांचं चारचाकी वाहन घेऊन रस्त्यानं जात असताना संशयित आरोपींना जाण्यासाठी साईड दिली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या संशयित आरोपींनी धुमाळ यांच्यावर गोळीबार केला आणि या गोळीबारात धुमाळ हे जखमी झाले. त्यांना सह्याद्री रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. धुमाळ यांच्या मानेला आणि मांडीला गोळी लागली असल्याचं सांगितलं जात आहे. संशयित आरोपींनी शिंदे चाळ इथं 5 राऊंड फायर केले असून घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले आहेत. पोलिसांकडून कसून तपास सुरू आहे.
आंदेकर टोळीकडून आयुष कुमकरची हत्या : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला पुण्यातील नाना पेठ इथं आंदेकर टोळीकडून आयुष कुमकर याची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे पुण्यात मोठी दहशत पसरली. तर मध्यरात्री पुण्यात निलेश घायवळ टोळीकडून गोळीबार केल्याची घटना घडली असल्यानं पुण्यात पुन्हा गुन्हेगारांनी डोकं वर काढलं आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
