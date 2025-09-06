गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी पुणे सज्ज; वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल, आज शहरातील 'हे' महत्वाचे रस्ते बंद

गणपती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलीस सज्ज आहे. शहरात आज सकाळी 9:30 वाजल्यापासून विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे.
Published : September 6, 2025 at 7:58 AM IST
पुणे : पुण्यात आज (6 सप्टेंबर) अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सकाळी 9:30 वाजल्यापासून गणपती विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. पुणे पोलीस विसर्जन सोहळ्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं की, पुणे शहरातील विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गांवर पाहणी करण्यात आली आहे. तसेच, सर्वांना आवश्यक सूचना दिल्या गेल्या आहेत. गणेश विसर्जनासाठी मानाच्या आणि इतर मंडळांनी वेळापत्रक दिलं असून, त्यांनी दिलेल्या वेळेनुसार मिरवणुका आयोजित होतील. पोलीस प्रशासन विसर्जन मिरवणुकीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
पोलीस प्रशासन सज्ज : पोलीस आयुक्तांनी पुढे सांगितलं की, पुणे शहरात एकूण 3 हजार 959 सार्वजनिक गणेश मंडळं आहेत. पुण्याच्या गणेशोत्सवाला ऐतिहासिक परंपरा आहे. विसर्जनासाठी पुणे पोलिसांनी योग्य नियोजन केलं आहे आणि प्रत्येक मंडळासाठी नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्यात आले आहेत, जे त्या मार्गावरून मंडळांशी संपर्क साधतील. विसर्जन मिरवणुक लवकर होणं महत्त्वाचं नाही, तर शांत आणि आनंदी वातावरणात उत्सव पार पाडणं हे पोलीस प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ढोल-ताशांच्या वादनाची वेळ आणि संख्येवर देखील मंडळांनी दिलेल्या नियमांचं काटेकोर पालन करावं, असंही त्यांनी सांगितलं.
आज पुण्यात हे रस्ते बंद : आज गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी पुणे शहरात मोठ्या संख्येनं भाविक येण्याची अपेक्षा आहे. त्यानिमित्त पुणे पोलिसांनी काही महत्त्वाचे रस्ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही ठिकाणी नो एंट्री तर काही ठिकाणी नो पार्किंगची बंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच, जड वाहनांवर दोन दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. या उपाययोजना मिरवणुकीदरम्यान मार्ग सुरळीत राखण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत.
1) शिवाजी रोड
काकासाहेब गाडगीळ पुतळा जंक्शन ते जेधे चौक
2) लक्ष्मी रोड
संत कबीर चौकी ते अलका टॉकीज चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
3) बाजीराव रोड
सावरकर चौक ते फुटका बुरूज चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
4) कुमठेकर रोड
टिळक चौक ते चितळे कॉर्नर चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
5) गणेश रोड
दारूवाला पुल ते जिजामाता चौक केळकर रोड
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
6) केळकर रोड
बुधवार चौक ते अलका टॉकीज चौक टिळक रोड
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
7) टिळक रोड
जेधे चौक ते टिळक चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
8) शास्त्री रोड
सेनादत्त चौकी चौक ते अलका
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
9) जंगली महाराज रोड
झाशी राणी चौक ते खंडोजी बाबा चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
10) कर्वे रस्ता
नळ स्टॉप चौक ते खंडोजी बाबा चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
11) फर्ग्युसन रोड
खंडोजी बाबा चौक ते फर्ग्युसन कॉलेज मेनगेट
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
12) भांडारकर रस्ता
पी.वाय.सी. जिमखाना ते गुडलक चौक ते नटराज चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
13) पुणे सातारा रोड
व्होल्गा चौक ते जेधे चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
14) सोलापुर रोड
सेव्हन लव्हज चौक ते जेधे चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
15) प्रभात रोड
डेक्कन पोस्टे ते शेलारमामा चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
16) बगाडे रोड
सोन्या मारूती चौक ते फडके हौद चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
17) गुरू नानक रोड
देवजीबाबा चौक ते हमजेखान चौक ते गोविंद हलवाई चौक
आज सकाळपासून मिरवणूक संपेपर्यंत
गणेश विसर्जनादिवशी डायव्हर्शन पॉइंट्स (पुणे)
गणपती विसर्जन मिरवणुका सुरू झाल्यानंतर आणि मिरवणूक संपेपर्यंत खालील ठिकाणी आवश्यकतेनुसार वाहतुकीसाठी डायव्हर्शन करण्यात येईल
जंगली महाराज रोड – झाशी राणी चौक
शिवाजी रोड – काकासाहेब गाडगीळ पुतळा
मुदलीयार रोड – अपोलो टॉकीज / दारुवाला पुल
लक्ष्मी रोड – संत कबीर पोलीस चौकी
सोलापूर रोड – सेव्हन लव्हज चौक
सातारा रोड – व्होल्गा चौक
बाजीराव रोड – सावरकर पुतळा चौक
लाल बहादुर शास्त्री रोड – सेनादत्त पोलीस चौकी
कर्वे रोड – नळ स्टॉप
फर्ग्युसन कॉलेज रोड – गुडलक चौक
या ठिकाणी मिरवणूक सुरू असताना आणि संपेपर्यंत वाहतूक मार्गांमध्ये बदल केले जातील.
नो-पार्किंग केलेले रस्ते (पुणे)
लक्ष्मी रोड: संत कबीर चौक ते अलका टॉकीज चौक
केळकर रोड: बुधवार चौक ते अलका टॉकीज चौक
कुमठेकर रोड: शनिपार चौक ते अलका टॉकीज चौक
टिळक रोड: जेधे चौक ते अलका टॉकीज चौक
बाजीराव रोड: पुरम चौक ते फुटका बुरुज चौक
शिवाजी रोड: गाडगीळ पुतळा ते जेधे चौक
शास्त्री रोड: सेनादत्त पोलीस चौकी ते अलका टॉकीज चौक
जंगली महाराज रोड: झाशी राणी चौक ते खंडोजी बाबा चौक
कर्वे रोड: नळस्टॉप ते खंडोजी बाबा चौक
फर्ग्युसन कॉलेज रोड: खंडोजी बाबा चौक ते गुडलक चौक
खंडोजी बाबा चौक ते हॉटेल वैशाली जोडणा-या उपरस्त्यांच्या 100 मीटर परिसरात पार्किंग बंदी आहे.