पुणे शहराला मिळणार 5 नवीन पोलीस स्टेशन आणि 1000 अतिरिक्त पोलीस बळ: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - 5 NEW POLICE STATIONS IN PUNE

पुणे शहराचा वेगानं होणारा विस्तार लक्षात घेता, पोलीस दलात सुधारणा होणं आवश्यक आहे, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केलं.

CM Devendra Fadnavis and Ajit Pawar
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 7:40 PM IST

पुणे : शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी आणि येवलेवाडी या भागांमध्ये 5 नवीन पोलीस स्टेशन स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला लवकरच मंजुरी दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (8 ऑगस्ट) दिली. शिवाजीनगर पोलीस मुख्यालयात विविध प्रकल्पांचं भूमिपूजन आणि उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आलं, यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आदी उपस्थित होते.

"60 वर्षांनंतर पोलीस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार झाला" : मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं की, "या नव्या पोलीस स्टेशनसाठी आवश्यक असलेल्या 1,000 नव्या पोलीस मनुष्यबळालादेखील मान्यता देण्यात येणार आहे. तसेच पोलीस दलासमोरील नवनवीन आव्हानं, बदलती सामाजिक परिस्थिती आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या नव्या प्रश्नांचा विचार करून 60 वर्षांनंतर पोलीस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. या नव्या आकृतीबंधात पोलीस स्टेशनची नव्यानं रचना, तसेच नार्कोटिक्स आणि फॉरेन्सिक युनिट्सची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस दल अधिक सक्षम आणि आधुनिक बनवण्यासाठी शासनातर्फे आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येणार आहे," असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.

7 नवीन पोलीस स्टेशन मंजूर : पुणे शहराचा वेगानं होणारा विस्तार लक्षात घेता, पोलीस दलात सुधारणा होणं आवश्यक आहे, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केलं. यावेळी त्यांनी माहिती दिली की, "एका नवीन पोलीस स्टेशनचं उद्घाटन आणि 4 नव्या पोलीस स्टेशनच्या इमारतींचं भूमिपूजन आज पार पडलं. पुणे शहरासाठी 7 नवीन पोलीस स्टेशन मंजूर करण्यात आली असून, ही बाब पहिल्यांदाच घडत आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितलं की, "आजपासून देशातील सर्वात आधुनिक सीसीटीव्ही प्रणाली पुणे शहरात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचं नियंत्रण नवीन सीसीटीव्ही कक्षामधून करण्यात येणार असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित या प्रणालीच्या सहाय्यानं वाहतूक नियंत्रण, गुन्हे विश्लेषण, तसेच गुन्हेगारांचा तातडीनं शोध घेणं शक्य होणार आहे. गुन्हेगार आता पोलिसांच्या नजरेपासून सुटू शकणार नाहीत,” असं ठाम विधान यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केलं. या सुधारित यंत्रणेमुळे पुणे शहराची सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम व आधुनिक होणार असून, नागरिकांचं संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय म्हणाले? : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर वेगानं वाढत आहे. अशा स्थितीत पोलीस दलावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे, असं मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केलं. ते म्हणाले की, शासनानं जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यातील 5 टक्के म्हणजेच 1,100 कोटी रुपये पोलीस दलासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

"पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा" : पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागासाठी गेल्या दोन वर्षांत जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 40 कोटींचा निधी पोलीस दलाला प्रदान करण्यात आला आहे. आज उद्घाटन झालेल्या चंदननगर पोलीस स्टेशनची इमारत ही सर्व सुविधा असलेल्या उत्कृष्ट पद्धतीनं बांधण्यात आली असून, पोलिसांना जेव्हा चांगल्या सुविधा मिळतात, तेव्हा पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. नागरिकांनीदेखील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करावं, असंही उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन बंडगार्डन पोलीस स्टेशनचं लवकर स्थलांतर करावं, असे निर्देशदेखील दिले.

