ETV Bharat / state

पुणे बनलंय 'रक्तदात्यांचं शहर'! पण शहराला दररोज किती रक्त लागतं? सध्याची स्थिती काय?

पुणे शहराची एक नवी ओळख निर्माण होऊ लागलीय. येथे मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिरांचं आयोजन होत आहे. अशात 'रक्तदात्यांचं शहर' असं पुण्याला म्हटलं जाऊ लागलं आहे.

Pune Blood Donors
पण शहराला दररोज किती रक्त लागतं? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2025 at 11:47 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : शहराला 'विद्येचं माहेरघर' म्हटलं जातं, तसेच हे शहर 'सांस्कृतिक राजधानी' म्हणूनही ओळखलं जातं. पण आता पुण्याची आणखी एक ओळख निर्माण झाली आहे, ती म्हणजे 'रक्तदात्यांचं शहर'. रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान मानलं जातं. सध्या पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिरांचं आयोजन होत आहे. तरीही दररोज शहरात सुमारे 1500 हून अधिक रक्ताच्या बॅगांची गरज भासत आहे. या वाढत्या गरजेमुळे सातत्यानं रक्तदान शिबिरं आणि विविध जनजागृती उपक्रम राबवले जात आहेत.

पुणे शहरात दररोज 1500 रक्तांच्या बॅग्सची गरज भासते : पुणे शहरात सध्या 45 पेक्षा अधिक रक्तपेढ्या आणि काही कलेक्शन सेंटर्स कार्यरत आहेत, अशी माहिती ‘रक्ताचं नातं’ ट्रस्टचे अध्यक्ष राम बांगड यांनी दिली. त्यांनी सांगितलं की, पुण्यात अनेक मोठी रुग्णालयं असल्यामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणावर ऑपरेशन्स होतात. यामुळे दररोज सुमारे 1500 रक्ताच्या बॅग्सची गरज भासते. फक्त पुण्यातील नव्हे, तर आसपासच्या जिल्ह्यांतूनही रुग्ण उपचारासाठी पुण्यात येतात. त्यामुळे शहरातील रक्ताची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयांची गरज लक्षात घेता, प्रत्येक रक्तपेढी आपापल्या क्षमतेनुसार रक्तसाठा ठेवत असते. विशेष म्हणजे, नियोजनबद्ध रक्तसाठ्यामुळे पुण्यात 99 टक्के रक्त वाया जात नाही, पण शहरात रक्ताची कमतरता सतत जाणवत असते, असं बांगड यांनी स्पष्ट केलं.

पुणे बनलंय 'रक्तदात्यांचं शहर' (ETV Bharat)

शहरात नेहमीच होत असतात रक्तदान शिबिरं : पुणे शहरात विविध सण, उत्सव तसेच राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं नियमितपणे रक्तदान शिबिरांचं आयोजन केलं जातं. या शिबिरांमध्ये शहरातील विविध रक्तपेढ्या सहभागी होतात आणि त्या त्या रक्तपेढ्यांना संकलित रक्ताच्या बॅग्स दिल्या जातात. शहरात शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थीही रक्तदान शिबिरांमध्ये मोठ्या संख्येनं सहभागी होतात. मात्र, वर्षभराच्या तुलनेत उन्हाळ्यात सर्वाधिक रक्ताचा तुटवडा जाणवतो. याचं मुख्य कारण म्हणजे उन्हाळ्यात रक्तदान शिबिरांचं प्रमाण कमी असते आणि विद्यार्थी सुट्ट्यांमध्ये आपल्या गावी परत जातात, त्यामुळे रक्तसंकलनात घट होते.

रक्तदानानंतर एक व्यक्ती पुन्हा 56 दिवसांनी रक्त देऊ शकतो : रक्तदानानंतर किमान 56 दिवसांनी म्हणजेच 8 आठवड्यांनंतर व्यक्ती पुन्हा रक्तदान करू शकतो. त्यामुळे एका व्यक्तीकडून वर्षात कमाल 6 वेळा रक्तदान होऊ शकते. ही मर्यादा देखील रक्ताच्या तुटवड्याचे एक कारण ठरते. या पार्श्वभूमीवर शहरातील रक्तसाठ्याचे योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहे आणि यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन नियमितपणे रक्तदान शिबिरांचं आयोजन करावं, अशी गरज बांगड यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे पुण्यातील शंकर महाराज मठात मागील 53 महिन्यांत तब्बल 17000 लोकांनी रक्तदान केलं आहे. येथे दर महिन्याच्या दुर्गाष्टमीच्या दिवशी सहा रक्तपेढ्यांना बोलावून रक्तदान शिबीर आयोजित केलं जातं, असंही त्यांनी सांगितलं.

दररोज 500 ते 600 बॅग्स रक्त संकलित : 'रक्त वाया जातं' या विषयी लोकांमध्ये गैरसमज आहेत, असं ‘रक्ताचं नातं’ ट्रस्टचे अध्यक्ष राम बांगड यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी सांगितलं की, पुणे शहरात दररोज सुमारे 1500 रक्ताच्या बॅग्सची गरज भासते. विविध रक्तदान शिबिरांमधून सुमारे 500 ते 600 बॅग्स रक्त संकलित केलं जातं. उर्वरित गरज मोठ्या रुग्णालयांमधून रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून रक्त घेऊन पूर्ण केली जाते. रक्ताचा साठवलेला साठा 35 दिवसांपर्यंत वापरात राहतो. वर्षभरात केवळ 1-2 टक्के रक्त वाया जाण्याची शक्यता असते आणि त्याची संपूर्ण नोंद ठेवून ती माहिती अन्न आणि औषध प्रशासनाला (FDA) द्यावी लागते. जे काही रक्त वाया जातं, ते फारच कमी प्रमाणात असून पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रक्त वाया जाण्याची शक्यता जवळपास नाहीच, असंही बांगड यांनी स्पष्ट केलं.

रक्तपेढीमध्ये असं चालतं काम : रक्तपेढीमध्ये रक्त संकलनानंतर नेमकी काय प्रक्रिया केली जाते, याबाबत आधार ब्लड बँकच्या टेक्निकल हेड तंझीला शेख यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, रक्तदाता जेव्हा रक्तदान करतो, त्यानंतर 6 तासांच्या आत त्या रक्ताचे सेपरेशन करणं आवश्यक असतं. या प्रक्रियेमध्ये रक्ताच्या बॅगेचे विविध घटक रेड ब्लड सेल्स (RBC), प्लाझ्मा, प्लेटलेट्स असं विभाजित केलं जातं. यानंतर तयार झालेल्या रक्ताच्या बॅगवर “Un-Tested” असं लेबल लावून त्या बॅगा विशिष्ट तापमानावर 2 ते 5 अंश सेल्सिअसमध्ये फ्रिजमध्ये साठवून ठेवल्या जातात. पुढील टप्प्यात या बॅग्सचं “ELISA” टेस्टिंग केलं जातं. या चाचणीद्वारे HIV, HBsAg (हेपाटायटिस बी), HCV (हेपाटायटिस C), मलेरिया आणि सिफिलिस यांसारख्या संसर्गजन्य आजारांची तपासणी केली जाते. जर सर्व चाचण्या निगेटिव्ह आल्या, तर ती रक्ताची बॅग स्टॉकमध्ये घेतली जाते आणि गरज पडल्यास रुग्णाला दिली जाऊ शकते.

रक्ताची बॅग 35 दिवसांपर्यंत वापरता येते : रुग्णाला रक्त देण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या चाचण्या केल्या जातात. त्यामध्ये रुग्णाच्या रक्तगटाची पुन्हा एकदा खात्री (री-ग्रुपिंग) केली जाते, तसेच कंपॅटिबिलिटी टेस्ट घेऊन ते रक्त योग्य असल्याची खात्री केली जाते. रक्ताची बॅग संपूर्ण तपासणी करून, त्यातील कोणताही संभाव्य विषाणू निष्क्रिय झालेला असल्याची खात्री झाल्यावरच ती रुग्णाला दिली जाते. रक्ताची बॅग ही रक्तदान केल्याच्या दिवसापासून 35 दिवसांपर्यंत वापरासाठी योग्य असते, अशी माहिती तंझीला शेख यांनी दिली. यावेळी 156 वेळा रक्तदान केलेले गिरीश लाहोटे यांनी सांगितलं की, ते अनेक वर्षांपासून नियमितपणे रक्तदान करत आहेत. गरजवंत रुग्णांच्या मदतीसाठी ते नेहमी पुढे येतात. 'रक्ताचं नातं' ट्रस्टच्या माध्यमातून ते रक्तदान करतात आणि ज्या रुग्णांना रक्ताची गरज असते, अशा रुग्णांच्या मदतीसाठी ते तत्पर असतात. दिवस-रात्र, कुठल्याही वेळी संस्थेचा फोन आला की, ते तत्काळ रुग्णालयात जाऊन रक्तदान करतात.

हेही वाच

Last Updated : September 28, 2025 at 1:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNE BLOOD DONATIONBLOOD BANKS IN PUNEBLOOD DONATION AWARENESS PUNEरक्तदान पुणेDAILY BLOOD REQUIREMENT PUNE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.