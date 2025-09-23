ETV Bharat / state

बंडू आंदेकर टोळीच्या अनधिकृत ठिकाणांवर हातोडा; पुणे पोलिसांकडून सलग दोन दिवस कारवाई

आयुष कोमकर हत्या प्रकरणानंतर पुणे पोलिसांनी बंडू आंदेकर टोळीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पोलिसांनी महापालिकेच्या मदतीनं नाना पेठ परिसरातील आंदेकरचं अनिधिकृत बांधकाम हटवलं.

बंडू आंदेकरच्या अनधिकृत ठिकाणी हातोडा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 6:54 PM IST

पुणे : पुण्यातील नाना पेठेतील आयुष कोमकर याच्या हत्येनंतर अटक केलेल्या बंडू आंदेकर टोळी विरोधात पुणे पोलिसांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मागील दोन दिवसांपासून पुणे पोलीस आणि महापालिकेनं बंडू आंदेकर टोळीची दहशत असलेल्या नाना पेठेतील आंदेकरच्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवला आहे. नाना पेठेत हातोडा कारवाई मोठ्या प्रमाणत सुरू आहे.

नाना पेठेतील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेचा हातोडा : बंडू आंदेकर टोळीची दहशत असलेल्या नाना पेठेतील परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशी पुणे पोलीस आणि महापालिकेच्या वतीनं अतिक्रमण विभागानं कारवाई केली. मंगळवारी नाना पेठेतील वनराज आंदेकर याच्या नावानं असलेल्या प्रवेशद्वारवर कारवाई करून ते हटवण्यात आलं. सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर टोळी मागील 12 वर्षांपासून पुण्यातील गणेश पेठ फिश मार्केटमधील मासे व्यापाऱ्यांना धमकावून आणि दहशतीनं खंडणी वसूल करत होती. याप्रकरणी बंडू आंदेकर याच्यासह त्याच्या घरातील महिलांसह 115 जणांवर फरासखाना पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

पुणे पोलिसांच्या कारवाईमुळं नागरिकांचं मनोबल वाढलं : पुणे शहर पोलिसांनी पुण्यातील टोळी युध्दाविरुध्द केलेल्या सक्षम आणि कठोर कारवाईमुळं दहशतीला घाबरून तक्रार न देणाऱ्या नागरिकांमध्ये सकारात्मक संदेश गेलाय. या कारवाईमुळं नागरिकांचं मनोबल वाढलंय. परिसरातील एका तक्रारदारनं सूर्यकांत ऊर्फ बंडू आंदेकर टोळीचा मागील 13 वर्षांपासून दरमहा प्रोटेक्शन मनीच्या नावानं खंडणी उकळण्याचा व्यवसाय उघड केलाय. याप्रकरणी फारसखाना पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. खंडणी प्रकरणात बंडू आंदेकर टोळीनं आजपर्यंत 20 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मासे व्यापाऱ्यांकडून व्यवसायासाठी जागा आणि इतर सहकार्य करण्याबाबत प्रोटेक्शन मनी म्हणून खंडणी उकळल्याचं समोर आलय.

पुणे पोलिसांनी केलं आवाहन : पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे शहर पोलिसांनी संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध आक्रमक व कठोर कारवाई सुरू केली आहे. पुणे शहराची शांतता, कायदा सुव्यवस्था राखण्याबाबत पुणे शहर पोलीस कटीबद्ध आहेत असा संदेश सामान्य नागरिकांमध्ये गेला आहे. नागरिकांनी देखील कोणत्याही दहशतीला न घाबरता होणाऱ्या किंवा घडलेल्या गुन्ह्यांबाबत पोलिसांना माहिती द्यावी असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.

