पुणे पोलिसांकडून गुंड बंडू आंदेकरच्या घराची झडती, कोट्यवधींचं सोनं, चांदी अन् रोकड जप्त
गुंड बंडू आंदेकरच्या घराची पुणे पोलिसांनी झडती घेतली. यावेळी कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय.
Published : September 12, 2025 at 5:03 PM IST
पुणे : कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याच्या घराची पोलिसांनी घेतलेल्या झडतीत कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज हाती लागला आहे. पोलिसांनी तब्बल 67 लाखांचे सोन्याचे दागिने, चांदी, 2 लाख 50 हजार रुपयांची रोकड, एक अलिशान कार, विविध करारनामे आणि कर भरल्याच्या पावत्या, असा मोठा मुद्देमाल जप्त केलाय. याशिवाय आंदेकरने केलेल्या जमीन व्यवहाराच्या काही इसार पावत्याही पोलिसांना मिळाल्या आहेत.
बंडू आंदेकर अटकेत : आयुष उर्फ गोविंद गणेश कोमकर (वय 19) या महाविद्यालयीन तरुणाच्या खुनाचा तपास आता गुन्हे शाखेकडं वर्ग करण्यात आलाय. आयुषच्या खून प्रकरणार बंडू आंदेकर याला अटक करण्यात आलीय. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रं वेगानं फिरवत कारवाईला सुरुवात केलीय.
बंडू आंदेकरच्या घराची झडती : कौटुंबिक वादातून बंडू आंदेकरनं स्वतःच्याच नातवाच्या खूनाचा कट रचला होता आणि 5 सप्टेंबरला गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला रात्री साडेसातच्या सुमारास नाना पेठेत हल्लेखोरांनी आयुष कोमकरवर गोळ्यांचा वर्षाव केला. गंभीर जखमी झालेल्या आयुषचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला होता. खुनानंतर बंडू आंदेकर कुटुंबासह देवदर्शनासाठी निघाला होता. तेथून त्याला या प्रकरणी अटक करण्यात आली. आता पोलिसांकडून कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याच्या घराची पोलिसांनी घेतलेल्या झडतीत कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज हाती लागला आहे. पोलिसांनी तब्बल 67 लाखांचे सोन्याचे दागिने, चांदी, 2 लाख 50 हजार रुपयांची रोकड, एक अलिशान कार, विविध करारनामे आणि कर भरल्याच्या पावत्या, असा मोठा मुद्देमाल जप्त केलाय. या प्रकऱणी अजूनही काही ठिकाणी झाडाझडती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
