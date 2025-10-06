ETV Bharat / state

फुकट चपलांसांठी मायलेकींचा प्रताप; आयपीएस अधिकारी असल्याचं सांगून पैसे न देता चप्पल खरेदी करुन पसार

आयपीएस अधिकारी असल्याचं सांगत मायलेकींनी चप्पल खरेदी करुन दुकानातून पसार झाल्या होत्या. या दोघींनाही पोलिसांनीअटक केलीय.

Pune Police arrest mother daughter fake ips
आयपीएस असल्याचं सांगून पैसे न देता चप्पल खरेदी करुन पसार झालेल्या मायलेकींना अटक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 4:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : 'पुणे तिथं काय उणे' असं नेहमी म्हटलं जातं. याचीच प्रचिती पुण्यात वारंवार येत असते. पुण्यातील कॅम्प परिसरात फुकट चपलांसांठी एका मायलेकीनं चक्क आयपीएस अधिकारी असल्याचं सांगून चप्पल खरेदी करून पसार झाल्या. या मायलेकीला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. या घटनेची सध्या पुण्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

४५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त : या प्रकरणी लष्कर पोलिसांनी मिनाज मुर्तजा शेख (वय ४०), रिबा मुर्तजा शेख (वय. १९,) या मायलेकींना अटक करून त्यांच्याकडून ४५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. याबाबतची माहिती लष्कर पोलिसांनी दिली.

चप्पल खरेदी करुन आरोपी पसार : याबाबत अधिक माहिती अशी की, १३ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी आरोपी महिला मिनाज आणि तिची मुलगी रिबा या दुकानात आल्या. मिनाज हिने आपण आयपीएस अधिकारी असल्याचे सांगून बनावट ओळखपत्र दाखविले. त्यानंतर लग्नाचा कार्यक्रम असल्याचे सांगत मोठ्या प्रमाणावर चप्पल व बूट खरेदी करून पैसे देण्यासाठी कमिश्नर ऑफिसला चल, असं तिनं तेथील कामगाराला सांगितलं. मात्र, पैसे न देता तब्बल १७ हजारांचा माल घेऊन दोघी पसार झाल्या.

दोघींवरआधीच तीन गुन्हे दाखल : दुकानदाराने दिलेल्या तक्रारीनंतर, एम. जी. रोड परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर आरोपींचा ठावठिकाणा पोलिसांच्या हाती लागला. अखेर १ आणि २ ऑक्टोबर रोजी दोघींना अटक करण्यात आली आहे.आरोपी महिला मिनाज आणि तिची मुलगी रिबा या दोघींच्या विरुद्ध यापूर्वी कोंढवा पोलीस ठाण्यात तीन गुन्हे दाखल असून, अधिक तपास पोलीस करत आहेत.

हेही वाचा - 'बदला तो फिक्स'... म्हणणाऱ्या आंदेकर टोळीतील 5 जणांची पुणे पोलिसांनी काढली धिंड!

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE IPS OFFICERS BUYING SLIPPERSPUNE CRIME NEWSपुणे पोलीस मायलेकी अटकआयपीएस बतावणी चप्पल खरेदीPUNE POLICE ARREST MOTHER DAUGHTER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.