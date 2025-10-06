ETV Bharat / state

'बदला तो फिक्स'... म्हणणाऱ्या आंदेकर टोळीतील 5 जणांची पुणे पोलिसांनी काढली धिंड!

पुण्यातील आंदेकर टोळीच्या काही तरुणांनी सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट केली होती. यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत यातील 5 जणांना अटक केली आणि त्यांची धिंड काढली.

आंदेकर टोळीची धिंड (ETV Bharat)
Choose ETV Bharat

पुणे : गणपती विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला पुण्यातील नाना पेठ परिसरात आयुष कोमकर याची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याच्यासह एकूण 13 जणांना पुणे पोलिसांनी अटक केली होती.

या हत्येनंतर पुणे पोलीस आणि महापालिकेकडून बंडू आंदेकर टोळीच्या बेकायदेशीर व अनधिकृत बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू करण्यात आली. दरम्यान, सोशल मीडियावर 'बदला तो फिक्स, रिप्लाय होगा' अशा प्रकारचा धमकीवजा मजकूर इंस्टाग्रामवर पोस्ट करणाऱ्या पाच जणांना देखील पुणे पोलिसांनी तत्काळ अटक केली आहे. या पाचही आरोपींनी समाजात दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशानं अशी पोस्ट केल्याचं प्राथमिक तपासात निष्पन्न झालं आहे. अटकेनंतर पोलिसांनी या पाचही जणांची नाना पेठ परिसरात धिंड काढली.

अटक करण्यात आलेल्यांची नावं पुढीलप्रमाणे : सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट केल्याप्रकरणी मंथन भालेराव, फौजान शेख, पियुष बिडकर, अथर्व नलावडे आणि ओंकार मेरगु या पाच जणांना पुणे पोलिसांनी अटक केली असून, या पाचही जणांची नाना पेठ येथे धिंड काढण्यात आली.

आंदेकर टोळीतील 5 जणांची पुणे पोलिसांनी काढली धिंड! (ETV Bharat)

पोलिसांची तत्काळ कारवाई : या प्रकरणी अधिक माहिती अशी की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खुनातील मुख्य आरोपी गणेश कोमकर याचा मुलगा आयुष कोमकर याची नाना पेठेत हत्या करण्यात आली होती. या हत्येनंतर आयुष कोमकरचे आजोबा आणि कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर यांच्यासह आंदेकर टोळीतील काही जणांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यानंतर आंदेकर टोळीच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर पोलिसांकडून कारवाई सुरू असताना, टोळीतील काही तरुणांनी 'बदला तो फिक्स, 'रिप्लाय होगा', 'आता फक्त बॉड्या मोजा कुत्र्यांनो' असा मजकूर इंस्टाग्रामवर पोस्ट केला होता. या पोस्टमुळे समाजात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत सर्वांना अटक केली आणि नाना पेठ परिसरात त्यांची धिंड काढली. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर देखील प्रचंड व्हायरल होत आहे.

AYUSH KOMKAR MURDERBANDU ANDEKAR GANGINSTAGRAM THREAT POST PUNEपुणे क्राइम आंदेकर टोळीPUNE CRIME NEWS

