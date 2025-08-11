पुणे : जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात कुंडेश्वर दर्शनाला जाणाऱ्या महिलांच्या गाडीला भीषण अपघात झाला. या अपघातात 8 महिलांचा मृत्यू झाला. तर 20 हून अधिक महिला जखमी झाल्या आहेत. खेड तालुक्यातील देवदर्शनासाठी या महिला निघाल्या होत्या. त्यावेळी हा अपघात घडला. ही घटना खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील कुंडेश्वर शिव मंदिराकडे जाताना घाट परिसरात घडली आहे.
जखमींवर उपचार सुरू : मिळालेल्या माहितीनुसार, पापळवाडी येथील काही महिला श्रावण सोमवारनिमित्त दर्शनासाठी कुंडेश्वर इथं जात होत्या. कुंडेश्वरला जाताना घाटातून प्रवास करावा लागतो. यावेळी घाटात त्यांची गाडी खोल दरीत कोसळली. या अपघातात 8 महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य 20 हून अधिक महिला या जखमी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अपघातानंतर जखमींना तातडीनं पाईट येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघाताची माहिती मिळताच, खेड पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठलं आणि पुढील कारवाई केली. श्रावण सोमवारी घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुःख - या अपघाताची माहिती मिळताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी ट्विट करुन सहवेदना व्यक्त केल्या आहेत. तसंच मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी 2 लाख तर जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
महाराष्ट्रात पुणे येथे झालेल्या अपघातातील जीवितहानीमुळे दुःख झाले आहे. या दुर्घटनेत आपले जिवलग गमावलेल्या सर्वांप्रति शोकसंवेदना. जखमी लवकर बरे होवोत अशी प्रार्थना.— PMO India (@PMOIndia) August 11, 2025
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी-PMNRF मधून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले जातील. जखमींना प्रत्येकी…
अपघातात मृत्यमुखी पडलेल्या महिलांची नावं
1) शोभा ज्ञानेश्वर पापड
2) सुमन काळूराम पापड
3) शारदा रामदास चोरगे
4) मंदा कानिफ दरेकर
5) संजीवनी कैलास दरेकर
6) मिराबाई संभाजी चोरगे
7) बायडाबाई न्यानेश्वर दरेकर
8) शकुंतला तानाजी चोरघे
उपचार घेत असलेले भाविक
पाईट इथं स्थानिक पातळीवर उपचार घेत असलेले भाविक
1) अलका शिवाजी चोरघे
2) रंजना दत्तात्रय कोळेकर
3) मालुबाई लक्ष्मण चोरघे
4) जया बाळू दरेकर
पोखरकर हॉस्पिटल खेड इथं उपचार घेत असलेले भाविक
5) लता ताई करंडे
6) ऋतुराज कोतवाल
7) ऋषिकेश करंडे
8) निकिता पापळ
9) जयश्री पापळ
गावडे हॉस्पिटल इथं उपचार घेत असलेले भाविक
10) शकुंतला चोरगे
11) मनीषा दरेकर
शिवतीर्थ हॉस्पिटल इथं उपचार घेत असलेले भाविक
12) लक्ष्मी चंद्रकांत कोळेकर
13) कलाबाई मल्हारी लोंढे
14) जनाबाई करंडे
15) फसाबाई सावंत
16) सुप्रिया लोंढे
17) निशांत लोंढे
केअर वेल हॉस्पिटल चाकण इथं उपचार घेत असलेले भाविक
18) सिद्धी ज्ञानेश्वर पापळ
बांबळे हॉस्पिटल इथं उपचार घेत असलेले भाविक
19) कविता सारंग चोरगे
20) सुलाबाई बाळासाहेब चोरगे
21) सिद्धीकार रामदास चोरगे
22)छबाबाई निवृत्ती पापळ
साईनाथ हॉस्पिटल भोसरी इथं उपचार घेत असलेले भाविक
23) सुलोचना कोळेकर
24) मंगल शरद दरेकर
25) पुनम वनाची पापळ
26) जाईबाई वनाजी पापळ
साळुंखे हॉस्पिटल खेड इथं उपचार घेत असलेले भाविक
27) चित्रा शरद करंडे
28) चंद्रभागा दत्तात्रय दरेकर
29) मंदा चांगदेव पापळ
