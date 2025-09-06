ETV Bharat / state

पुण्यानं घडवला नवा आदर्श! श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचं अवघ्या पाच तासात विसर्जन

पुण्यातील मानाच्या गणपतींची यंदा वेळेच्या आधीच विसर्जन मिरवणूक पार पडली. दगडूशेठ हलवाई गणपीचीही विसर्जन मिरवणूक पाच तासार पार पडली.

dagadusheth halwai ganpati visarjan
दगडूशेठ हलवाई गणपती विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2025 at 11:11 PM IST

1 Min Read

पुणे : वैभवशाली परंपरा असलेल्या पुण्याच्या गणेशोत्सवाची सांगता यंदा धूमधडाक्यात होत आहे. 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया' च्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला पुणेकरांनी निरोप दिला. यंदा मानाचे पाचही गणपतीचे विसर्जन हे वेळेच्या आधी झाल्याचं पाहायला मिळालं. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळानं यंदा देखील आदर्श दाखवत पाच तासात मिरवणूक पूर्ण केली आणि बाप्पाला निरोप दिला. पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीतील दिरंगाई नेहमीच चर्चेत असते. यंदा मात्र मंडळांनी नवा आदर्श उभा केलाय.

pune manache ganpati visarjan
दगडूशेठ हलवाई गणपती विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

पाच तासात उरकली मिरवणूक : आपल्या लाडक्या गणरायाचे आगमन झाल्यावर मोठ्या उत्साहात नागरिकांनी बाप्पाची सेवा केली. आता लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यात आलाय. अनंत चतुर्दशीला सकाळी साडे नऊ वाजता महात्मा फुले मंडई येथील लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यापासून विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात झाली होती. दिलेल्या वेळेच्या आधीच मानाच्या गणपती मंडळांनी गणरायाचं विसर्जन केलं. ठीक चार वाजता श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाचं श्री गणनायक रथामध्ये विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर अवघ्या पाच तासात बाप्पाचं विसर्जन करण्यात आलं.

pune manache ganpati visarjan
दगडूशेठ हलवाई गणपती विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टच्या उत्सवाच्या 133 व्या वर्षानिमित्त आयोजित गणेशोत्सवाची सांगता मिरवणूक मोठ्या दिमाखात निघाली होती. दक्षिण भारतात जसा लाकडाचा रथ साकारला जातो, तसा हा रथ तयार करण्यात आला होता. रथावर ज्याप्रमाणे सप्तरंगांची उधळण केली जाते, तशीच इथेही करण्यात आली होती. श्री पद्मनाभ स्वामी हे श्री विष्णूंचे मंदिर असल्यामुळे रथावर चार गरुडमूर्ती लावण्यात आल्या होत्या. या रथाला आकर्षक रोषणाई करण्यात आली होती. पुण्यातील प्रसिद्ध अलका चौकात गणरायाची मिरवणूक येताच भक्तांचा उत्साह शिगेला पोहचला होता.

pune manache ganpati visarjan
दगडूशेठ हलवाई गणपती विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

उत्तर भारतीय शैलीतील रथ : गेल्या तीन वर्षांपासून मंडळाच्या वतीनं विसर्जन मिरवणूक दुपारी चार वाजता सुरू व्हायची. यंदा देखील दुपारी चार वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. यंदाची प्रतिकृती असलेल्या केरळमधील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या विषयाप्रमाणे सांगता मिरवणूक रथाची मांडणी करण्यात आली होती. दक्षिण भारतीय शैलीतील रथाची निर्मीती करण्यात आली होती. मिरवणुकीत मानवसेवा रथ व त्यामध्ये सनई-चौघडा अग्रभागी होता. मिरवणुकीत स्वरूपवर्धिनीचे पथक, केरळचे चेंदा मेलम पथक सहभागी झाले होते. यावेळी मोठ्या संख्येने गणेशभक्त सहभागी झाले होते.

pune manache ganpati visarjan
दगडूशेठ हलवाई गणपती विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)

