अखेर पुण्याची गणपती विसर्जन मिरवणूक संपली; ३२ तासांपेक्षा अधिक चालली
दहा दिवसांच्या पाहुणचारानंतर अनंत चतुदर्थीला लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला. पुण्यात तब्बल 32 तासांनंतर गणपती विसर्जन मिरवणूक संपली.
Published : September 7, 2025 at 8:45 PM IST
पुणे : पुण्यातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध आहे. पुण्यातील गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येनं नागरिक हे पुण्यात येतात. शनिवारी सकाळी साडे नऊ वाजता सुरू झालेली पुण्याची विसर्जन मिरवणूक दुसऱ्या दिवशी देखील सुरू होती. तर पुणे शहराची विसर्जन मिरवणूक तब्बल 32 तासांपेक्षा अधिक चालली आणि संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास पुण्याची विसर्जन मिरवणूक संपली.
मिरवणूक ३२ तासांपेक्षा अधिक चालली : शनिवारी सकाळी साडे नऊ वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आरती करून मानाच्या गणपती मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरूवात झाली होती. यंदाचं विसर्जन मिरवणुकीचं वैशिष्ट्य म्हणजे मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांनी प्रशासनाला जी वेळ दिली होती, त्या वेळेच्या आधीच म्हणजे 11 तासांत मानाच्या पाचही गणपती मंडळाच्या विसर्जन पूर्ण झालं. दरवर्षी मानाच्या गणपती मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीला 15 तासांपेक्षा अधिक वेळ लागतो आणि त्यामुळं पुण्याची विसर्जन मिरवणुकीला उशीर होतो. यंदा मात्र मनाच्या गणपती मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुका वेळेच्या आधीच झाल्या असल्या तरी पुणे शहराची विसर्जन मिरवणूक ही 32 तासांच्या पेक्षा जास्त वेळ चालली.
विसर्जन मिरवणुकीला लागला वेळ : पुणे शहरात यंदाच्या वर्षी 3800 हून अधिक सार्वजनिक गणेश मंडळं होती. शनिवारी मोठ्या उत्साहात वाजत गाजत पुण्याच्या गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीला सुरूवात झाली. मानाच्या गणपती मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीला 11 तास लागले. यावर्षीचं वैशिष्ठ्य म्हणजे नेहेमी मध्यरात्री निघणारा पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळानं यंदा देखील दुपारी 4 वाजता विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी घेत 5 तासांत विसर्जन मिरवणूक पूर्ण केली. मात्र, जरी दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाचे विसर्जन लवकर झालं असलं तरी, इतर मंडळांची विसर्जन मिरवणूक रेंगाळल्यानं पुण्यातील मिरवणूका या संथ गतीनं पुढं जात होत्या. त्यामुळं विसर्जन मिरवणुकीला वेळ लागला.
मंडळाच्या घेतल्या बैठका : यंदाच्या वर्षी पुणे पोलिसांकडून गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणूक लवकर पार पाडावी यासाठी गणेशोत्सवाच्या आधीच मंडळाच्या बैठका घेण्यात आल्या होत्या. तसंच सूचना देखील करण्यात आल्या होत्या. मंडळांकडून देखील पुणे पोलिसांना तसा प्रतिसाद देखील देण्यात आला होता. मात्र, विसर्जनाच्या दिवशी मानाच्या आणि श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाची विसर्जन मिरवणूक झाल्यानंतर रात्रीच्या वेळेस विसर्जन मिरवणुका संथ गतीने होत गेल्या. त्यामुळं यंदा जवळपास विसर्जन मिरवणुकीला 32 तासापेक्षा अधिक वेळ लागला.
2016 ते 2025 या काळात मिरवणुकीला लागलेला वेळ : मागील काही वर्षांत मिरवणुकीसाठी लागलेला वेळ पाहिलं तर 2016 साली 28 तास 30 मिनिटं, 2017 साली 28 तास 05 मिनिटं, 2018 साली 27 तास 15 मिनिटं तसंच 2019 साली 24 तास आणि 2020 आणि 2021 मध्ये कोराना महामारीमुळं मिरवणूक निघाली नाही. 2022 ला 31 तास लागल्यानं विसर्जन मिरवणुकीबाबत मोठी चर्चा झाली. 2023 साली विसर्जन मिरवणुका जवळपास 28 तास 40 मिनिटं लागली. 2024 साली पुण्याची विसर्जन मिरवणूक 30 तास चालली आणि यंदा विसर्जन मिरवणुकीला 32 तासांपेक्षा अधिक वेळ लागला आहे.
विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडली : याबाबत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, "गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे पोलीस प्रशासनाकडून मोठा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. गणेशोत्सव सोहळा हा अतिशय शांततेत पार पडला असून पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांचं अभिनंदन आहे. तसंच पुणे शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ तसंच त्यांचे पदाधिकारी यांच्यात व्यवस्थित समन्वय ठेवण्यात आल्यानं गणेश उत्सव आणि विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडली. हा आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. विसर्जन मिरवणुक किती वाजता संपेल हे आमच्यासाठी महत्वाचं नव्हतं. प्रत्येक मंडळांना योग्य वेळ मिरवणुकीसाठी मिळाला पाहिजे ही आमची भूमिका होती आणि अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात पुणे शहराची विसर्जन मिरवणूक पार पडली. यंदाच्या गणेशोत्सवात कसबा पेठ तसेच महात्मा फुले मंडई आणि स्वारगेट येथे मेट्रो सुरू झाल्याने गणेशोत्सव तसेच विसर्जन मिरवणुकीत मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. सुरक्षित वातावरणात सोहळा पार पाडणं आणि उत्साहात पार पाडणं ही भूमिका पोलीस प्रशासनानं घेतली होती. मानाच्या गणपती मंडळांनी दिलेली वेळ पाळली. पण विसर्जन मिरवणुकीत झालेल्या गर्दीमुळे काहींना उशीर लागलं."
पत्रकार यांच्यावर दादागिरी : पुणे शहराच्या विसर्जन मिरवणुकीत ढोल-ताशा पथकांकडून भाविक तसंच पत्रकार यांच्यावर दादागिरी केल्याचा प्रकार समोर आला. याबाबत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, "पथकातील कोणत्याही व्यक्तीनं जर अशी घटना केली असेल तर संपूर्ण पथकाला दोष देणं योग्य नाही. परंतु, ज्यानं ही घटना केलेली आहे त्याबाबतची तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झाली आहे. त्याचा विचार करून योग्य ती कायदेशीर पावले उचलली जातील."
हेही वाचा -