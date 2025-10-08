ETV Bharat / state

निलेश घायवळ प्रकरण : रवींद्र धंगेकरांचे समीर पाटील यांच्यावर आरोप; समीर पाटील यांनी दिलं स्पष्टीकरण

निलेश घायवळ विदेशात फरार झालाय. या प्रकरणात रवींद्र धंगेकर यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि समीर पाटील यांच्यावर आरोप केले. हे आरोप समीर पाटील यांनी फेटाळले.

माध्यमांशी बोलताना समीर पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 4:32 PM IST

पुणे : पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ हा विदेशात पसार झाला असून त्याच्या पासपोर्टबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. हे प्रकरण ताजं असताना माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आरोप केले होते. यासह समीर पाटील यांचे गुंड निलेश घायवळसोबतचे फोटो पुढं करत त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले. "रवींद्र धंगेकर यांनी जे आरोप केलेत. त्याचे पुरावे आणून द्यावेत असं म्हणत व्यावसायिक समीर पाटील यांनी रवींद्र धंगेकर यांनी केलेले आरोप पत्रकार परिषद घेत फेटाळून लावले.

रवींद्र धंगेकर यांनी स्पष्टीकरण द्यावं : "रवींद्र धंगेकर यांनी निलेश घायवळसोबत कोणता फोटो दाखवला, हे मला माहिती नाही. याचं स्पष्टीकरण त्यांनी द्यावं. तसंच मी कधीही असं म्हटलं नाही की निलेश घायवळला कधीही भेटलो नाही. मी त्याला ओळखत नाही, असंही बोललो नाही. मी कोथरूडचा नागरिक असून मी कार्यक्रमांच्या निमित्तानं विविध ठिकाणी जात असतो. कदाचित त्यावेळी माझी आणि निलेश घायवळची भेट झाली असावी. मी घायवळला ओळखतो. पण तो माझा मित्र आहे असं मी कधीही म्हटलेलं नाही," अशी प्रतिक्रिया समीर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

माझ्यावर केलेल्या आरोपांचे पुरावे द्या : "रवींद्र धंगेकर यांनी माझ्यावर दोन आरोप केले. मी चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयात कामाला आहे, असा त्यांनी माझ्यावर पहिला आरोप केला. तर मी मकोकाचा आरोपी आहे असा दुसरा आरोप धंगेकरांनी केलाय. या आरोपांचे रवींद्र धंगेकरांनी पुरावे द्यावेत. मी 2000 पासून पुण्यात आहे. मी निवडणुकीत मंत्री चंद्रकांत पाटील याचं काम केलं आहे. कोथरूडमध्ये आज मला सगळी मंडळं ओळखतात. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी माझ्यावर केलेल्या आरोपांचे पुरावे द्यावेत," अशी मागणी समीर पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.

