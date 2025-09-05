ETV Bharat / state

पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक जगभरात प्रसिद्ध आहे. शनिवारी सकाळी या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 4:48 PM IST

पुणे : बाप्पाच्या विसर्जन मिरवणुकीला शनिवारी सुरुवात होणार आहे. पुण्यात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होत असून, शनिवारी सकाळी साडे नऊ वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. मानाचे गणपती मिरवणुकीने विसर्जनाला निघाले की, त्या पाठोपाठ शहरातील अन्य गणपती मंडळ विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. पुण्यातील टिळक पुतळा येथे मान्यवरांच्या हस्ते आरती होऊन या मिरवणुकीला सुरूवात होणार आहे.

मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळ : मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळाची विसर्जन मिरवणूक सकाळी साडे नऊ वाजता पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आरती करून सुरुवात होणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने पालखीतून मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीची विसर्जन मिरवणूक मंडईतील टिळक पुतळ्यापासून सुरू होणार आहे. ही मिरवणूक बेलबाग चौकात सकाळी 10:15 वाजता येईल, त्यानंतर गणपती चौक, श्री लिबराज महाराज चौक, कुंटे चौक उंबऱ्या गणपती चौक मार्गे भानुविलास चौक येथे ही मिरवणूक दुपारी एक वाजता येईल. त्यानंतर विजय टॉकीज, गरुड गणपती चौक मार्गे दुपारी पावणे तीन वाजता ती टिळक चौकात पोहोचेल. कसबा गणपती मंडळात दोन ढोल ताशा पथक वादन करणार आहेत.

मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती मंडळ : मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती मंडळाचं यंदा 133 वे वर्ष असून दरवर्षीप्रमाणे पारंपरिक पद्धतीने गणरायाची विसर्जन मिरवणूक पालखीतून निघणार आहे. अब्दागिरी, मानचिन्हासह गणराय विराजमान असलेली चांदीची पालखी कार्यकर्ते स्वतः आपल्या खांद्यावरून घेऊन मिरवणुकीत सहभागी होतील. नगारावादन आणि ढोल-ताशा पथक सहभागी होतील. हे वादन या मिरवणुकीचे वैशिष्ट्य मानले जाते.

मानाचा तिसरा श्री गुरुजी तालीम गणपती : मानाचा तिसरा श्री गुरुजी तालीम गणपती मंडळाचे यंदा 139 वे वर्ष असून सकाळी साडे नऊ वाजता फुलांनी सजवलेल्या रथातून गुलालाची उधळण करीत गणरायाची विसर्जन मिरवणूक निघणार आहे. गुलालाची उधळण मंडळाकडून मोठ्या प्रमाणावर होत असते. स्वप्नील आणि सुभाष सरपाले या बंधूनी हा रथ साकारला आहे. या रधाबरोबरच नगारावादन, ढोल-ताशा पथकेही असणार आहेत.

मानाचा चौथा श्री तुळशीबाग गणपती मंडळ : -मानाचा चौथा श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टच्या 125 व्या वर्षीच्या गणेशोत्सवाची सांगता वैभवशाली सांगता मिरवणुकीने होणार आहे. गणरायाची मिरवणूक मयूर रथातून निघणार आहे. मयूर रथावर फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात येणार असून, या रथामध्ये हायड्रोलीक पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. रथाची उंची 35 फूट इतकी असून, हा रथ 16 फूट रुंद आणि 24 फूट लांब असणार आहे. मिरवणुकीच्या अग्रभागी लोणकर बंधू यांचा नगारा असून ढोल ताशा पथके देखील सहभागी होणार आहेत.

मानाचा पाचवा श्री केसरीवाडा गणपती मंडळ : केसरीवाडा गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सकाळी साडे नऊ वाजता महात्मा फुले मंडईतील लोकमान्यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून होणार आहे. मिरवणुकीत श्रीराम, शिवमुद्रा, स्वराज्य ट्रस्ट ढोल-ताशा पथकांचा समावेश असणार आहे. बिडवे बंधूचे नगारा वादन, इतिहास प्रेमी मंडळाचा छत्रपती शिवाजी महाराज समाधी जिर्णोद्धार देखावा असणार आहे.

