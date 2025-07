ETV Bharat / state

पुण्यातील रेव्ह पार्टीत पोलिसांचा छापा; सात जणांना ताब्यात घेतल्यानंतर गिरीश महाजन यांनी खडसेंना का लगावला टोला? - PUNE RAVE PARTY

रेव्ह पार्टीतून ताब्यात घेतलेले आरोपी ( Source- ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 27, 2025 at 11:29 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 11:57 AM IST 2 Min Read

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात विविध प्रकारच्या गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. असे असताना पुण्यातील खराडी भागातील उच्चभ्रू भागात हाउस पार्टीच्या नावाखाली रेव्ह पार्टी सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. पोलिसांनी छापेमारी करत एकूण ७ जणांना ताब्यात घेतलं आहे. यात एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. सात जणांना घेतलं ताब्यात- पुण्यातील उच्चभ्रू खराडी भागात शनिवारी रात्री रेव्ह पार्टी सुरू होती. पार्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ, दारू आणि हुक्काचे सेवनदेखील करण्यात येत असल्याचं सांगितल जात होतं. या रेव्ह पार्टी करणाऱ्यांमध्ये २ महिला आणि ५ पुरुषांचा समावेश आहे. या हायप्रोफाईल रेव्ह पार्टीमध्ये डॉक्टर आणि पदवीधर तरुणांचा समावेश आहे. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं केलेल्या छापेमारीमध्ये अमली पदार्थ, हुक्का आणि दारू जप्त करण्यात आलं आहे. पुण्यातील रेव्ह पार्टीत पोलिसांचा छापा (ETV Bharat Reporter)

