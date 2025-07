ETV Bharat / state

कुरिअर बॉय असल्याचं सांगत फ्लॅटमध्ये शिरून तरुणीवर बलात्कार, मोबाईलमध्ये सेल्फी काढून दिली धमकी - PUNE CRIME NEWS

Published : July 3, 2025

पुणे- राज्याची सांस्कृतिक राजधानी पुन्हा एकदा बलात्काराच्या घटनेनं हादरली आहे. कुरिअर डिलिव्हरी बॉय असल्याचं भासवून नराधमानं २२ वर्षीय तरुणीवर बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना कोंढवा येथं घडली आहे. आरोपीनं कुरियर डिलिव्हरी बॉय असल्याचं सांगत अपार्टमेंटमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर त्यानं पीडितेवर बलात्कार केल्याची माहिती पोलिसांनी गुरुवारी दिली. पुणे शहरातील कोंढवा भागातील एका गृहनिर्माण सोसायटीत बुधवारी संध्याकाळी पीडितेवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली. पीडिता एका कंपनीत काम करते. ती अपार्टमध्ये एकटी असताना कुरिअर डिलिव्हरी एजंट असल्याचं भासवून आरोपीनं तिच्या घरात प्रवेश मिळविला. कुरिअर दिल्यानंतर कागदपत्रावर सही करण्यासाठी त्यानं पीडितेकडं पेन मागितला. पीडिता मागे वळताच तो अचानक घरात आला. त्यानंतर आरोपीनं दार बंद करून गुन्हा केल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यानं दिली. आरोपीनं पीडितेच्या फोनवर सेल्फीदेखील काढला. तिचे फोटो काढले आहेत. कोणालाही घटनेची माहिती देऊ नये. अन्यथा सोशल मीडियावर ते फोटो शेअर करणार असल्याची आरोपीनं फोनवरील मेसेजमध्ये धमकी दिली आहे. या प्रकरणी तपास सुरू असल्याचं पोलीस उपायुक्त (झोन ५) राजकुमार शिंदे यांनी सांगितलं.

