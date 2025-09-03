पिंपरी : पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील सर्व पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखेकडून अवैध आणि धारधार घातक शस्त्रं बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. या कारवाईत एकूण 45 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या ताब्यातून एकूण 50 पिस्तुल आणि 79 जिवंत काडतुसं जप्त करण्यात आली आहेत. तसंच धारधार घातक शस्त्रे बाळगणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करुन 94 गुन्हे उघडकीस आणून 66 आरोपी यांना अटक केली आहे.
धारधार शस्त्रे जप्त : सदर आरोपींच्या ताब्यातून काही धारधार शस्त्रे देखील जप्त करण्यात आली आहे. याविषयी अधिक माहिती घेतली असता पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनायक कुमार चौबे यांनी माहिती दिली की, "पिस्तुल बाळगणाऱ्या विशेष मोहिमेअंतर्गत कारवाई केली. गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सव, दिवाळी आणि येणारी महानगरपालिका निवडणूक लक्षात घेता ही मोहीम राबविण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील कुख्यात आणि सराईत असणाऱ्या गुन्हेगारांवर आळा बसण्यासाठी आणि पूर्व वैमनस्यातून होणाऱ्या घटना होऊ नये म्हणून ही मोहीम अतिशय महत्वपूर्ण ठरलेली आहे. या मोहिमेत 91 कोयते, 12 तलवार, पालघन 04, सुरा/चाकू/गुप्ती 06 अशी एकूण 113 घातक धारधार शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत."
या पुढेही कारवाई सुरूच राहणार : अटक करण्यात आलेल्या 45 आरोपींपैकी 25 आरोपींवर गंभीर गुन्ह्यांच्या नोंदी आहेत. या मोहिमेदरम्यान सोशल मीडियावर रिल्स, व्हिडिओ काढणाऱ्यावर देखील पोलिसांनी फास आवळल्याचं पाहायला मिळालं. सदर मोहिमेमध्ये सोशल मीडियाद्वारे घातक शस्त्रांसोबत फोटो आणि रिल्स प्रसारीत करणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेऊन कारवाई करण्यात आलेली आहे. ही कारवाई यापुढे देखील सातत्याने सुरू राहणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत विशेषतः गुन्हे शाखा युनिट चार या पथकाने उत्कृष्ट कामगिरी बजावत सर्वात मोठा पिस्तुल साठा जप्त केलाय. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत आम्ही पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं विशेष सन्मान करणार आहोत. येणाऱ्या निवडणुकी दरम्यान ही कारवाई आणखी चालू असणार आहे. जर काही संशयास्पद आढळलं तर तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधून घटनेची माहिती देण्यास मदत करावी, असं आवाहन पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी केलय.
हेही वाचा -