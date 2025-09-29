पुणे भाजपाकडून पुरग्रस्तांना मदत; ओला दुष्काळ जाहीर करणार का?, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले...
सोलापूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी भाजपा पुणे शहराच्या वतीनं मोठ्या प्रमाणात मदत साहित्य संकलन करण्यात आलेलं आहे.
Published : September 29, 2025 at 1:59 PM IST
पुणे : राज्यातील मराठवाड्यातील काही भागांत पावसानं पुन्हा कहर केला आहे. मुसळधार पावसानं पूरस्थिती निर्माण झाली असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. तर शेतकऱ्यांचं मोठं प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. त्यामुळं या भागात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी सातत्यानं केली जात आहे. दरम्यान, याबाबत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना माध्यमांनी विचारलं असता, त्यांनी याबाबत बोलायचं टाळलं आणि ते निघून गेले.
साहित्य रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द : सोलापूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी भाजपा पुणे शहराच्या वतीनं मोठ्या प्रमाणात मदत साहित्य संकलन करण्यात आलेलं आहे. हे सर्व साहित्य प्रातिनिधिक स्वरूपात आज (29 सप्टेंबर) भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलं आहे. यावेळी, रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, "गेल्या काही दिवसांत राज्यातील 6 जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पावसानं पूरस्थिती ही निर्माण झाली आहे. देवेंद्रजी यांनी सरकार म्हणून मदत देण्यासाठी पाऊलं उचलली आहेत. पण भाजपा पक्ष म्हणून आम्ही ज्या-ज्या ठिकाणी आपत्ती असेल. तिथं मदतीचा हात राबवत आहे. पक्षाच्या वतीनं सगळ्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केलं होतं. जे-जे शक्य आहे, ती मदत करावी म्हणून आज भाजपा शहर कार्यालय इथं कार्यकर्त्यांनी मदत केली आहे."
केंद्राची मदत सुद्धा लवकर पोहोचेल : "या सगळ्या वस्तू सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी ज्या भागात आवश्यकता आहे, तिथं ते साहित्य पोहोचवतील," असं रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं. दरम्यान, भाजपाकडून मागणी होत आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळावा रद्द करून शेतकऱ्यांना मदत करावी. याबाबत रवींद्र चव्हाण यांना विचारलं असता, ते म्हणाले, "अशा सगळ्या परिस्थित तिथं असणाऱ्या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणं गरजेच आहे. सरकार मायबाप म्हणून पाठीशी उभं राहणार आहे. खंबीर राहून मदत करण्याचा प्रयत्न आहे. कोणी काय करावं, हा त्यांचा प्रश्न आहे. केंद्राची मदत सुद्धा लवकर पोहोचेल," असं त्यांनी सांगितलं. मात्र, ओला दुष्काळ जाहीर करा, या मागणीबाबत रवींद्र चव्हाण यांना माध्यमांनी विचारलं असता, त्यांनी याबाबत बोलायचं टाळलं आणि ते निघून गेले.
