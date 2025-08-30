ETV Bharat / state

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पुण्यातील मंडळानं साकारला केदारनाथ मंदिराचा देखावा, मंदिर पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी - PUNE GANESH UTSAV 2025

पुण्यातील भोलेनाथ मित्र मंडळानं यंदा केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती साकारली आहे. हे मंदिर पुणे गणेशोत्सवातील एक आकर्षणाचं केंद्र ठरलं आहे.

PUNE GANESH UTSAV 2025
भोलेनाथ मित्र मंडळानं साकारलेला केदारनाथ देखावा (ETV Bharat Reporter)
Published : August 30, 2025 at 3:56 PM IST

पुणे : सर्वत्र मोठ्या उत्साहात गणरायाचं आगमन झालं. राज्यासह देशभरात पुण्याचा गणेशोत्सव प्रसिद्ध आहे. तसंच जगभरातून अनेक भाविक गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यात येत असतात. गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या वतीनं विविध सामाजिक विषयावर देखावे सादर केले जातात. यंदाही सामाजिक उपक्रम राबवत अनेक सार्वजनिक मंडळांनी विविध विषयांवर देखावे सादर केले आहेत. हे देखावे पाहण्यासाठी पुणेकरांची गर्दी होत आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांना तसंच ज्यांना केदारनाथ इथं जाता येत नाही. त्यांच्यासाठी पुण्यातील भोलेनाथ मित्र मंडळानं यंदा केदारनाथ मंदिराचा देखावा सादर केला आहे. हा देखावा पाहण्यासाठी पुण्यातील नागरिकांनी गर्दी केली आहे.

Bholenath Mitra Mandal
भोलेनाथ मित्र मंडळानं साकारलेला केदारनाथ मंदिराचा देखावा (ETV Bharat Reporter)

केदारनाथ देखावा पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी : "भोलेनाथ मित्र मंडळाच्या वतीनं वर्षभर विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. यंदाच्या गणेशोत्सवात केदारनाथ देखावा मंडळाच्या वतीनं साकारण्यात आलाय. मंडळाकडून मागील दोन वर्षांपासून महादेवाचा देखावा साकारण्यात येतोय. केदारनाथ इथं जाण्यासाठी अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणी येतात. त्यांना सहज दर्शन घेता यावं, या हेतूनं हा देखावा तयार केला आहे. हा देखावा करण्यासाठी जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी लागला. यंदाच्या गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवसापासून लोक केदारनाथ देखावा पाहण्यासाठी गर्दी करत आहेत," असं भोलेनाथ मित्र मंडळाचे अध्यक्ष करण मानकर यांनी सांगितलं.

भोलेनाथ मित्र मंडळानं साकारलेला केदारनाथ मंदिराचा देखावा (ETV Bharat Reporter)

पुण्यात मंडळांनी साकारले विविध देखावे : यंदाच्या गणेशोत्सवात पुण्यातील मंडळांनी विविध विषयांवर देखावे सादर केले आहेत. हे देखावे पाहण्यासाठी नागरिक गर्दी करत आहेत. केळकर रस्त्यावरील भोलेनाथ मित्र मंडळानं केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती साकारली आहे. बाल विकास मित्र मंडळानं अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सुवर्णगिरी व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराची प्रतिकृती साकारली आहे. गरुड गणपती मंडळानं कोणार्क इथल्या सूर्यमंदिराची प्रतिकृती साकारली आहे. यासह शनिवार पेठेतील जय हिंद मित्र मंडळानं 'श्री आदिमाया आदिशक्ती साडेतीन शक्तिपीठा' असा देखावा साकारला आहे. वैज्ञानिक देखावे सादर करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मेहुणपुरा सार्वजनिक मंडळानं यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या किल्ल्यांची प्रतिकृती साकारली आहे. यासह विविध विषयांवर व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे.

Pune GANESH UTSAV 2025
भोलेनाथ मित्र मंडळाची सुबक गणेशमूर्ती (ETV Bharat Reporter)

