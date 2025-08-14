मुंबई - पावसाळी अधिवेशनात नुकताच राज्य सरकारनं जनसुरक्षा कायदा हे विधेयक मंजूर केलं आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. मात्र हा कायदा देशद्रोही आणि देशाविरोधात कारवाया करणाऱ्या विरोधात वापरला जाईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर किंवा व्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणताही घाला येणार नाही, असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, आज या कायद्याच्या विरोधात शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि काँग्रेस तसंच महाविकास आघाडीमधील अन्य घटक पक्षाकडून घटनाविरोधी, जनविरोधी जनसुरक्षा कायदा रद्द करा, या मागणीसाठी निर्धार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी जनसुरक्षा कायद्यावरून उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. या परिषदेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार सुप्रिया सुळे, शेकाप, भाकप, माकप तसंच आदी पक्षातील नेते उपस्थित होते.
...त्यांना न्यायदानाचा अधिकार कसा काय दिला जातो? : "लोकशाहीची गळचेपी करणाऱ्या या काळ्या कायद्याविरोधात ठाम भूमिका घेण्यासाठी तसंच संविधानावर, लोकशाहीवर आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर घाला घालणाऱ्या प्रत्येक हल्ल्याला आपण प्रतिकार करू. यासाठी आजचा या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे," असं सुरुवातीला सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी सांगितलं. तर "आजची देशातील परिस्थिती पहिल्यानंतर ठोस पाऊलं उचलण्याची गरज आहे. आजच्या निर्धार परिषदेला आज लोकांचा चांगला पाठिंबा आहे. सत्तेचा दुरुपयोग आणि लोकशाहीचा मूलभूत अधिकार लोकांना मिळत नाहीत. जन सुरक्षा कायद्यामुळं तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. या कायद्याविरोधात आपण सगळे पेटून उठलो पाहिजे, ती ताकद आपल्यामध्ये आहे. ती पुढंही दिसून येईल," असा विश्वास शरद पवार यांनी व्यक्त केला. याचबरोबर, "सर्व न्यापालिका आणि न्याय व्यवस्थेवर हल्ला होत आहे. जो कोणी अन्यायाविरोधात विचारतो, त्याच्यावर हल्ला केला जात आहे. भाजपाच्या प्रवक्ते राहिलेल्यांना आज न्यायदानाचा अधिकार कसा काय दिला जातो?, " असा सवाल शरद पवारांनी उपस्थित करत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर टीका केली.
भाजपा आयत्या बिळावर बसलेला नागोबा : "मला या कार्यक्रमासाठी उल्काताईंचा फोन आला होता. मी म्हटलं हा कायदा किती वाईट आहे, हे लोकांना पटवून देत नाही, तोपर्यंत आपण थांबायचे नाही. आम्ही विरोधी आहोत. पण तुमच्या सडलेल्या मानसिकतेविरोधी आहोत. राजकारणात मतभिन्नता असू शकते. पण राजकारणात द्वेष असता कामा नये. डावे आणि शिवसेना यांच्यात देखील पूर्वी मोठ्या प्रमाणात संघर्ष झाला आहे. आम्ही सगळे एकत्र येण्याचं करण म्हणजे आम्ही देशप्रेमी आहोत. या कायदायत कुठंही देशद्रोही असा उल्लेख केलेला नाही. हा कायदा कडवे, डावे विचारसरणीच्या लोकांसाठी असल्याचं बोललं जातं. रशिया आणि चीन हा डावा आहे. मग तिकडे मोदी का जात आहेत? भाजपाची भूमिका ही दुटप्पी नाहीतर कितीतरी तोंडी आहे. भाजपा हा केवळ आयत्या बिळावर बसलेला नागोबा आहे," असं शेलक्या शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी भाजपाचा समाचार घेतला.
केवळ तारीख पे तारीख : पुढं बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "अगदी सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला कित्येक वेळा कानफडवले आहे. भाजपाच्या एक व्यक्तींची नेमणूक केली. पण आम्ही काय म्हटलं की, आमच्यावर हातोडा पडणार. सध्या सर्वांचं लक्ष भरकटवलं जात आहेत. तुम्ही बसा बोंबलत... आम्ही जे आमचं इप्सित आहे, ते साध्य करुन घेतो. मग कोण कबुतरच्या मागे लागतंय..., तर कोण कुत्र्यांच्या मागे लागतंय... मग कुत्र्यांच्या मागे लागल्यानंतर एक खंडपीठ नेमलं गेलं. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाची तत्परता किती बघा. म्हणजे खंडपीठानं जरी निकाल दिला तरी त्यात आम्ही लक्ष घालू, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय कुत्र्यांच्या बाबतीत. जर कुत्री पकडली तर झाडावरची माकडं खाली येतील, असं मनेका गांधींनी म्हटलंय. पण मी कुठल्याही खासदाराचा अपमान करु इच्छित नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. तसंच "आमच्यासह राष्ट्रवादीही फोडली, याबाबत कोर्टात तारीख पे तारीख सुरु आहे. याविरोधात राज्यपालांना जाऊन भेटलो, पण अजूनही आम्हाला न्याय मिळत नाही. मी सर्वोच्च न्यायाधीशांना विनंती करतो की, निकाल द्या. सुनावणी झाली पण बतावणी कधी करणार...? केवळ तारीख पे तारीख सुरु आहे," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
...मग मंत्र्यांना कधी अटक करणार?: याचबरोबर, "एका भाजपाच्या व्यक्तीची न्यायमूर्ती म्हणून निवड केली जाते, याकडे सर्वोच्च न्यायाधीशांनी चौकशी करतो असे बोललेत. आज लोकशाही दारात तडफडत आहे. आज जरा काही झालं की, भाजपा म्हणते, काँग्रेसच्या काळात झालं. अहो तुमच्या जन्म पण नेहरूच्या काळात झाला होता. यात काय नेहरुंची चूक आहे. जो कोणी देशद्रोही आहे, त्याला लटकवा फासवार मग तो कोणीही असेना. वसई-विरारमध्ये माजी आयुक्ताकडे पैसे सापडले, म्हणून त्यांना अटक केली. मग मंत्री यांच्याकडे पैशांची बॅग सापडली, मग त्यांना का अटक नाही?," असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित करत मंत्री संजय शिरसाट यांचं नाव न घेता टीका केली. तसंच जनसुरक्षा हा कायदा देशाला अराजतेकडे घेऊन जाणार आहे. देशाला स्वांतत्र्य मिळालं, उद्या स्वांतत्र्य दिन आपण साजरा करणार आहोत. पण ह्या जनसुरक्षेच्या दुसऱ्या स्वांतत्र्यांच्या लढाईच उतरल्याशिवाय राहणार नाही," असा इशारा देखील उद्धव ठाकरे यांनी दिला.
