पीएसआय 2024 निकाल जाहीर; स्पर्धेत वाढ, पण पोलीस दलात अजूनही हजारो पदे रिक्त ?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा निकाल जाहीर केला. मात्र पोलीस दलात अजूनही हजारो पदं रिक्त असल्याचा दावा स्पर्धक करत आहेत.
Published : September 23, 2025 at 11:47 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नुकताच पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) 2024 पदाचा निकाल जाहीर केला. 29 जून रोजी झालेल्या या परीक्षेचा निकाल 17 सप्टेंबरला घोषित झाला असून पात्र उमेदवारांची यादी आणि कट-ऑफ मार्क्स महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. या निवड झालेल्या उमेदवारांना लवकरच शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीच्या विविध टप्प्यांमधून जावे लागणार आहे.
निकालातून कट ऑफचा वाढता आलेख : निकालात सर्वांत जास्त लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे यंदाचे वाढलेले कट-ऑफ गुण. ओपन प्रवर्गातील मुलांचे कट-ऑफ 292.50 तर मुलींचे 275.50 इतके राहिले. ओबीसी प्रवर्गात मुलांचे कट-ऑफ 276 तर मुलींचे 255.50 इतके नोंदवले गेले. एससी, एसटी, एनटी, डीटी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आणि अनाथ प्रवर्गासाठी वेगवेगळे कट-ऑफ जाहीर झाले आहेत. यामधून उमेदवारांची संख्या वाढली आहे. उमेदवारांनी अभ्यासासाठी घेतलेल्या कष्टामुळे गुणवत्ता वाढल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे स्पर्धाही अधिक तीव्र झाली आहे हे स्पष्ट होते.
रिक्त जागांची वस्तुस्थिती : वाशी येथील स्नेहा जाधव ही तरुणी स्पर्धा परीक्षा अभ्यासार्थी असून सध्या मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे. तिने याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, "फक्त पीएसआय पदासाठीच नव्हे, तर एकूणच महाराष्ट्र पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणावर जागा रिकाम्या आहेत. सरकारकडून नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 15,600 पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये पोलीस शिपाई, कारागृह कर्मचारी ते अधिकारी स्तरापर्यंत विविध पदांचा समावेश आहे. म्हणजेच भरतीसाठी अजूनही मोठी संधी उपलब्ध आहे. परंतु, बरेचदा भरती प्रक्रिया संथ पद्धतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. मुख्य परीक्षा पास झाल्यानंतर आमच्या शारीरिक चाचणीसाठी दिवाळीनंतरच्या तारखा दिल्या जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं," असं स्नेहा सांगते.
जाहिरातींनुसार सध्याची पीएसआय पदांची स्थिती : एमपीएससीमार्फत पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदांसाठी वेगळी भरती चालते. या पदासाठीच्या 2024 च्या जाहिरातीनुसार 200 ते 250 इतकी पीएसआय पदे उपलब्ध आहेत. मात्र, कॉन्स्टेबल ते पीएसआय पर्यंतच्या स्तरावर भरती प्रक्रिया सतत सुरु आहे.
संख्याबळ पुरेसे आहे का? : "आज महाराष्ट्रासह देशभरातच पोलिसांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक लाख लोकसंख्येमागे 222 पोलीस हवेत, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण त्यापेक्षा लक्षणीय कमी आहे. गुन्ह्यांची संख्या, ट्रॅफिक व्यवस्थापन, सायबर गुन्हे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम यामुळे पोलिसांवर ताण सतत वाढतो आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे असल्यामुळे अधिकाऱ्यांना दीर्घ कामाचे तास करावे लागतात. त्यामुळे संख्याबळ केवळ पुरेसे नाही तर दर्जेदार आणि योग्य प्रशिक्षण घेतलेले असणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते," असं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.
रिक्त पदे आणि प्रत्यक्ष भरण्यात येत असलेल्या पदांमध्ये तफावत : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अलीकडेच जाहीर केलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक निकालामुळे स्पर्धेची तीव्रता स्पष्ट झाली आहे. पण या निमित्ताने आणखी मोठा मुद्दा उभा राहतो. महाराष्ट्रातील पोलीस दलाचे खरे संख्याबळ लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेसे आहे का? संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानकानुसार प्रत्येक लाख लोकसंख्येला 222 पोलिसांचे आहे. त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र अजून मागे आहे. देशाच्या सरासरी (152-156) पेक्षा महाराष्ट्र थोडा पुढे असला तरी प्रत्यक्षात 10- 12 टक्के पदे रिक्त आहेत. यामुळे कार्यरत पोलिसांवर अतिरिक्त ताण येतो.
भरती प्रक्रिया गती अत्यंत मंद : याबाबत बोलताना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक मंगेश खराटे यांनी सांगितले की, "महाराष्ट्र पोलीस दलातील रिक्त पदांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहे. हजारो पदे मंजूर असूनही ती भरली जात नाहीत. त्याचबरोबर भरती प्रक्रिया अत्यंत मंदगतीने पुढे सरकते," असा दावा त्यांनी केला. मंगेश खराटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "2022 मध्ये पीएसआयची मुख्य परीक्षा पास झालेल्या उमेदवारांना अजूनही नियुक्ती मिळालेली नाही. महाराष्ट्रामध्ये लाखो तरुण तरुणी पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, परीक्षा, मुलाखती यांचे योग्य नियोजन नसल्याने भरती प्रक्रियेस 2 ते 3 वर्षांचा वेळ लागत आहे. यातून या उमेदवारांच्या आयुष्यात महत्वाची वर्षे एक प्रकारे वाया जात आहेत. खरं तर वाढती लोकसंख्या, वाढते गुन्हे, सायबर धोके आणि वाहतुकीचे आव्हान या पार्श्वभूमीवर रिक्त पदे पटकन भरली जाणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे," असे मत मंगेश खराटे यांनी व्यक्त केले.
याबाबत अधिक माहिती देताना करिअर कौन्सिलर असलेल्या जयवंत कुलकर्णी यांनी खालील मुद्द्यांद्वारे
रिक्त पदे भरणे का आवश्यक आहे? रिक्त पदांचा थेट पोलिसांच्या मानसिकतेवर कसा परिणाम होत आहे? यावर मत मांडले.
१. कागदोपत्री व प्रत्यक्ष तफावत कमी करणे : सरकारकडे मंजूर ताकद वेगळी आणि प्रत्यक्ष तैनात संख्या वेगळी अशी स्थिती आहे. हे केवळ कागदी बळ ठरते. रिक्त पदे भरली की दलाचे संख्याबळ खऱ्या अर्थाने मैदानात दिसेल.
२. कार्यरत पोलिसांचा ताण कमी करणे : आज कमी मनुष्यबळामुळे अनेक पोलिसांना सलग १२–१४ तास ड्युटी करावी लागते. सुट्ट्याही मिळत नाहीत. अशा स्थितीत मानसिक थकवा वाढतो आणि कार्यक्षमता कमी होते. नवीन भरती झाल्यास हे ओझे वाटून घेता येईल.
३. गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण : महाराष्ट्रात गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे – पारंपरिक गुन्ह्यांसोबतच सायबर गुन्हे झपाट्याने वाढत आहेत. पोलिसांकडे वेळ आणि मनुष्यबळ नसल्यामुळे अनेक तपास विलंबात अडकतात. नवीन भरतीमुळे तपास गतीमान होईल आणि गुन्ह्यांना आळा बसेल.
४. ग्रामीण–शहरी संतुलन साधणे : शहरी भागात पोलिस काही प्रमाणात उपलब्ध असले तरी ग्रामीण भागात टंचाई आहे. रिक्त पदे भरून योग्य पद्धतीने वितरण झाले तर गावाकडेही सुरक्षिततेची भावना वाढेल.
५. जनतेचा विश्वास वाढवणे : सुरक्षितता ही नागरिकांची प्राथमिक अपेक्षा आहे. गुन्हे नोंदवणे, तपास व मदत यासाठी पोलिस सहज उपलब्ध असतील, तर लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. हे विश्वाससंबंध लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, असे मत जयवंत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.
एमपीएससी या निकालाने इच्छुक आणि योग्य उमेदवारांना संधी दिली असली तरी त्यातून पोलिस दलाची खरी गरज उघड झाली आहे. महाराष्ट्राची स्थिती देशाच्या तुलनेत बरी असली तरी आंतरराष्ट्रीय निकषांपर्यंत पोहोचायचे असेल तर अजून मोठा प्रवास बाकी आहे, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
