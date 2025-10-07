ETV Bharat / state

"गौतमी पाटील विरोधात संताप; गनिमीकावा युवा सेवा संघाचं बालगंधर्वसमोर आंदोलन

नृत्यांगणा गौतमी पाटीलच्या गाडीनं रिक्षाला धडक दिली. यानंतर वाहनचालक पसार झाला. या घटनेनंतर गनिमीकावा युवा सेवा संघानं पुण्यात गौतमी पाटील विरोधात आंदोलन केलं.

PROTEST AGAINST GAUTAMI PATIL
गौतमी पाटीलविरोधात आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 6:25 PM IST

1 Min Read
पुणे : नृत्यांगना गौतमी पाटीलच्या वाहन अपघाताच्या घटनेला एक आठवडा उलटून गेला तरी प्रकरण अजूनही चर्चेत आहे. 30 सप्टेंबरला (मंगळवार) पुण्यातील वडगाव बुद्रुक इथं गौतमी पाटीलच्या चारचाकी वाहनानं एका रिक्षाला जोरदार धडक दिल्याची घटना घडली होती. अपघातानंतर वाहन चालक चारचाकीसह पसार झाला. यानंतर सिंहगड पोलिसांनी वाहनचालक आरोपीला अटक केली. अपघातात जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाला गौतमी पाटीलकडून कोणतीही मदत करण्यात आली नाही. त्यामुळं मंगळवारी गनिमीकावा युवा सेवा संघातर्फे पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर इथं आंदोलन करण्यात आलं

नृत्यांगणा गौतमी पाटील विरोधात आंदोलन : प्रसिद्ध नृत्यांगणा गौतमी पाटीलच्या चारचाकी वाहनानं एका रिक्षाला जोराची धडक दिली. यावेळी रिक्षा चालकासह प्रवासी जखमी झाले. यानंतर गौतमी पाटीलच्या वाहन चालकानं घटनास्थळावरून पळ काढला. अपघातातील जखमींना गौतमी पाटीलनं कोणतीदी मदत न केल्याचा आरोप करत पुण्यातील गनिमीकावा युवा सेवा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी बालगंधर्व रंगमंदिर परिसरात गौतमी पाटील विरोधात आंदोलन केलं. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गौतमी पाटील विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला.

गौतमी पाटीलविरोधात आंदोलन (ETV Bharat Reporter)

रिक्षाचालक कुटुंबाला मदत मिळालीच पाहिजे : "ज्या नृत्यांगणा गौतमी पाटीलला अख्ख्या महाराष्ट्रानं डोक्यावर घेत प्रेम दिलं. तिच्या चारचाकी वाहनानं एका रिक्षाला धडक दिली. या अपघातानंतर गौतमी पाटीलकडून कोणतीही विचारपूस केली जात नाही. गौतमी पाटीलची नैतिक जबाबदारी होती की अपघातानंतर रिक्षा चालकाला मदत करायला पाहिजे होती. पण गौतमी पाटीलनं रिक्षा चालकाची कोणतीही विचारपूस केली नाही. आमची मागणी आहे की गौतमी पाटीलनं रिक्षाचालकला मदत केली पाहिजे. त्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. रुग्णालयाचा खर्च हा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. रिक्षा चालकाची परिस्थिती हलाकीची आहे. त्यामुळं त्यांना मदत मिळालीच पाहिजे. या मागणीसाठी आम्ही आंदोलन केलं आहे," अशी प्रतिक्रिया गनिमीकावा युवा सेवा संघाचे अध्यक्ष संजय वाघमारे यांनी दिली.

