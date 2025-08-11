पुणे : महायुती सरकारमधील भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याच्या मागणीसाठी आज (11 ऑगस्ट) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यावतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. पुण्यातही जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आक्रमक आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनामध्ये शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या वेशात कार्यकर्त्यांनी प्रतिकात्मक जादूटोणा केला, तसंच नकली नोटा उधळून सरकारच्या भ्रष्टाचारावर निशाणा साधला.
यावेळी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी सांगितलं, "राज्यातील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत, तरीही सरकार त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळेच आम्ही हे आंदोलन करत आहोत, आणि जनतेला न्याय मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील."
'कलंकित मंत्र्यांना तत्काळ बरखास्त करावं' : यावेळी शिवसेनेचे (उबाठा) शहराध्यक्ष संजय मोरे म्हणाले, "रमी, चड्डी, या गँगला मंत्रिमंडळातून बाहेर काढा, ही आमची पहिली मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळात भ्रष्टाचारी, कलंकित आणि स्वार्थी मंत्री भरले आहेत आणि हे मुख्यमंत्र्यांना दिसत नाहीये. मुख्यमंत्री स्वतःला स्वच्छ समजतात, पण मग अशा भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना सरकारमध्ये का ठेवलं जात आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. कृषीमंत्री सभागृहात 'रमी' खेळताना दिसले. यानंतर त्यांच्याकडून कृषी खातं काढून त्यांना क्रीडा मंत्री का नेमण्यात आलं? दुसरीकडे, अघोरी पूजा करणाऱ्या आमदाराला मंत्रीपद देण्यात आलं. अशा भ्रष्टाचारी आणि कलंकित मंत्र्यांना तत्काळ बरखास्त करावं, अशी आमची ठाम मागणी आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
'मंत्र्यांवर आरोप झाले की कारवाई ऐवजी बढती मिळते' : यावेळी आंदोलक शिवसैनिक म्हणाले, "राज्य सरकारमधील अनेक मंत्र्यांवर गंभीर आरोप झालेले असतानाही कोणालाही मंत्रिमंडळातून बेदखल करण्यात आलेलं नाही. राज्याच्या इतिहासात अशी परिस्थिती पूर्वी कधीच पाहायला मिळाली नव्हती. आत्ताच्या सरकारमध्ये मंत्र्यांवर आरोप झाले की, त्यांना कारवाई ऐवजी बढती दिली जाते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. याच अन्यायकारक आणि भ्रष्ट कारभाराविरोधात आज आम्ही आंदोलन करत आहोत," असं शिवसैनिकांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
