ठाण्यात वेश्या व्यवसाय चालवणाऱ्या अभिनेत्रीला अटक; दोन अभिनेत्रींची सुटका - THANE SEX RACKET

ठाण्यात वेश्या व्यवसाय चालवणाऱ्या 41 वर्षीय अभिनेत्रीला पोलिसांनी अटक केल्यामुळं मनोरंजन विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणात पोलिसांनी दोन अभिनेत्रींची सुटका केली.

THANE SEX RACKET
ठाण्यात वेश्या व्यवसाय चालवणाऱ्या अभिनेत्रीला अटक (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 2:19 PM IST

ठाणे : जिल्ह्यातील पोलिसांनी वेश्या व्यवसाय रॅकेट चालवणाऱ्या आणि अभिनयात रस असलेल्या महिलांना बेकायदेशीर वेश्या व्यवसायात ढकलल्याबद्दल ४१ वर्षीय अभिनेत्रीला अटक केली. एका गुप्त माहितीवरून पोलिसांनी कारवाई करत ग्राहकांच्या वेशात असलेल्या दोन पुरुषांनी आरोपी अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहन दास हिच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी आरोपी दासनं बनावट ग्राहकांना काशिमिरा परिसरात असणाऱ्या एका मॉलजवळ भेटायला बोलावलं होतं. त्यावेळी तिथं पोलिसांनी छापा टाकत कारवाई केली. या प्रकरणी अभिनेत्री विरोधात काशिमिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सापळा रचत केली कारवाई : "मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून पोलिसांनी सापळा रचला. यानंतर पोलिसांच्या तपास पथकानं आरोपी अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहन दासशी संपर्क साधणारे दोन बनवाट ग्राहक बनवले. बनवाट ग्राहकांनी आरोपी अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहन दासशी संपर्क साधला. यावेळी तिनं दोघांना बुधवारी रात्री काशिमिरा इथल्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाजवळ असणाऱ्या एका मॉलजवळ भेटायला सांगितलं. त्यावेळी पोलिसांनी बनवाट ग्राहकांकडून पैसै स्वीकारताना आरोपीला रंगेहाथ पकडलं. "मॉलजवळ छापा टाकत आम्ही टीव्ही मालिका आणि बंगाली चित्रपटांमध्ये सक्रिय असलेल्या दोन महिलांचीही सुटका केली,” असं वसई-विरारचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त मदन बल्लाळ यांनी सांगितलं.

आरोपीविरूद्ध गुन्हा दाखल : "अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहन दासच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 143(3) अंतर्गत पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे. कारवाई दरम्यान सुटका केलेल्या दोन महिलांना आश्रयस्थानात पाठवलं आहे. या गुन्ह्याची संपूर्ण व्याप्ती उघड करण्यासाठी आणि इतर कोणी साथीदार आहेत का? हे शोधण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे", अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त मदन बल्लाळ यांनी दिली.

रॅकेटचे धागेदोरे लवकरच समोर येण्याची शक्यता : हे रॅकेट उच्चभ्रू समाजातील ग्राहकांसाठी चालवलं जात होतं. आरोपी अभिनेत्री मध्यस्थाची भूमिका बजावत होती. काशिमिरा पोलीस ठाण्यात पिटा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता पाच दिवसाची पोलीस कोठडी मिळाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या सेक्स रॅकेटचा अधिक तपास काशिमिरा पोलीस करत आहेत.

