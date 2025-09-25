पुण्यात आयुर्वेद मसाज सेंटरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय, ५ मुलींची पोलिसांनी केली सुटका
पुण्यात आयुर्वेद मसाज सेंटरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय सुरू होता. त्यावर छापा टाकून ५ मुलींची पोलिसांनी सुटका केली.
Published : September 25, 2025 at 12:49 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 1:27 PM IST
पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. असं असताना पुण्यातील स्वारगेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील मार्केटयार्ड तसंच मुकुंदनगर परिसरात आयुर्वेद मसाज सेंटरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वेश्याव्यवसायावर पोलिसांनी धाड टाकत ५ मुलींची सुटका केली आहे.
या प्रकरणी स्वारगेट पोलिसांनी केलेल्या कारवाईतून ५ मुलींची सुटका करत २ महिलांना अटक केली आहे. महिलांना पैशाचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसाय करून घेतला जात असल्याचं उघड झालं आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, पुण्यातील स्वारगेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील मार्केटयार्ड भागात वसुंधरा आयुर्वेदिक मसाज सेंटरमध्ये देहविक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्याठिकाणी छापा मारला असता त्याठिकाणी ४ महिला काम करत असल्याचं आढळून आलं. त्या चारही जणींची सुटका करण्यात आली असून छत्रपती संभाजीनगरची रहिवासी असलेल्या एका महिलेला अटक करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या कारवाईमध्ये मुकुंदनगर भागात दिया आयुर्वेदिक मसाज सेंटरमध्ये वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. याठिकाणी तोतया व्यक्ती पाठवून खात्री केल्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकत एका महिलेची सुटका केली तर ३८ वर्षीय महिलेला अटक केली आहे. अधिक तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
नाशिकमध्येही गेल्या महिन्यात कारवाई - गेल्याच महिन्यात नाशिकमधील मुंबई नाका परिसरात सुरू असलेल्या मसाज पार्लरमध्ये देहव्यापार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या पथकानं गुरुवारी 21 ऑगस्ट रोजी रात्री मेट्रोझोन समोरील कमर्शियल गाळ्यात छापा टाकला. छाप्यात पार्लरमध्ये बाहेरील राज्यांतील 5 महिलांना देहविक्री करण्यास भाग पाडल्याचं उघड झालं होतं. या महिलांची पोलिसांनी तत्काळ सुटका केली. यामध्ये राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यांमधील तरुणींचा समावेश होता.