हैदराबाद-नागपूरदरम्यान होणार ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस वे , कव्वाल व्याघ्र प्रकल्प वाचवण्यासाठी नवीन महामार्ग

हैदराबाद-नागपूर ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस वे होणार आहे. सध्या NH 44 दोन्ही शहरांमधील मुख्य मार्ग आहे. तो कव्वाल व्याघ्र प्रकल्पातून जात असल्यानं विस्तारीकरणाच्या कामात अडचणी येत आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 1:32 PM IST

हैदराबाद : हैदराबाद आणि नागपूर दरम्यान कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारनं नवीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच तेलंगणा राज्य सरकारशी या योजनेवर चर्चा केली आहे.

सध्या, राष्ट्रीय महामार्ग 44 हा दोन्ही शहरांमधील मुख्य मार्ग आहे. मात्र, हा महामार्ग कव्वाल व्याघ्र प्रकल्पासह संवेदनशील वनक्षेत्रातून जात असल्यानं, त्याच्या विस्तारीकरणाच्या कामात अनेक अडचणी येत आहेत. या समस्येचा तोडगा म्हणून केंद्र सरकारनं स्वतंत्र ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस वे बांधण्याची योजना पुढे आणली आहे.

नवीन एक्स्प्रेस वे कशासाठी? : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग असून, तो तामिळनाडूतील कन्याकुमारीपासून जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगरपर्यंत जातो. हा मार्ग तेलंगणातून महाराष्ट्रात प्रवेश करण्यापूर्वी जेडचेर, हैदराबाद, मेडचल, निजामाबाद, निर्मल आणि आदिलाबाद या शहरांमधून जातो आणि नागपूरशी जोडतो. वाहनांची संख्या झपाट्यानं वाढल्यामुळे या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे.

वाघांच्या हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो : कव्वाल व्याघ्र प्रकल्पातील राष्ट्रीय महामार्ग 44 च्या रुंदीकरणाच्या आधीच्या प्रयत्नांमध्ये, पर्यावरण संवर्धन गटांनी चिंता व्यक्त केली होती की या मार्गाच्या विस्तारामुळे वाघांच्या हालचालींवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील पर्यावरणीय विघटन टाळण्यासाठी केंद्र सरकारनं अभयारण्याला बायपास करणारी नवीन अलाइनमेंट प्रस्तावित केली आहे.

प्राथमिक आराखड्यांनुसार, प्रस्तावित हैदराबाद-नागपूर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे राष्ट्रीय महामार्ग 44 च्या समांतर मार्गानं जाईल. हा मार्ग मंछेरियालमधून जाणार नाही, तर मध्यवर्ती ठिकाणांना ओलांडून थेट नागपूरकडे जाईल.

केंद्र सरकार सकारात्मक : प्रारंभी, तेलंगणा राज्य सरकारनं राजीव गांधी रोडसाठी (हैदराबाद-मंछेरियाल मार्ग) ग्रीनफील्ड पर्यायाची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारनं हा प्रस्ताव मागे ठेवून नागपूर अलाइनमेंटकडे लक्ष दिलं असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

दरम्यान, या बाबत तेलंगणातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, नवीन अलाइनमेंट महत्त्वाचा असला तरी, जर रिजनल रिंग रोड मंछेरियालपर्यंत वाढविला गेला, तर पेद्दापल्ली, असिफाबाद आणि सिरपूर कागझनगरकडे प्रवास करणाऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ होईल.

