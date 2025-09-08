ETV Bharat / state

दुहेरी संकटावर मात करत वीर पत्नीची लेफ्टनंट पदाला गवसणी, कोल्हापूरच्या रणरागिनीने महिलांसमोर ठेवला आदर्श

जवान निलेश खोत यांच्या निधनानंतर खचून न जाता प्रियांका खोत यांनी निलेश यांचं स्वप्न पूर्ण केलंय. त्या आता गुहावटी येथे लेफ्टनंट म्हणून रुजू होणार आहेत.

Priyanka Khot
लेफ्टनंट प्रियंका निलेश खोत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 6:28 PM IST

2 Min Read

कोल्हापूर : कुटुंबाचा आधार असलेल्या सासऱ्यांचं अकाली जाणं, देशसेवा बजावणाऱ्या पतीचा काही दिवसात सैन्यात असताना हृदयविकाराने मृत्यू झाला. मात्र ती डगमगली नाही. परिस्थितीशी झुंज देत जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या बळावर जवान निलेश खोत यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत कोल्हापुरातील तारदाळच्या रणरागिनीने सैन्य दलात लेफ्टनंट पदाला गवसणी घातली आहे. अडीच वर्षात वडिलांच्या मायेला पोरकी झालेल्या कन्या श्राव्याची जबाबदारी सांभाळून 11 महिन्यांचा खडतर प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करत भारतीय सैन्य दलात गुहावटी येथे लेफ्टनंट प्रियांका खोत रुजू होणार आहेत. ध्येयाने प्रेरित होऊन खोत यांनी केलेला आतापर्यंतच्या प्रवासाचं कोल्हापूर जिल्ह्यात कौतुक होत आहे. वीरपत्नी, लेफ्टनंट प्रियांका निलेश खोत यांचा प्रवास जाणून घेऊया त्यांच्या या प्रेरणादायी मुलाखतीतून.

दिल्लीत जाऊन घेतलं प्रशिक्षण : शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या निलेश अशोक खोत यांना कोणतीही लष्करी पार्श्वभूमी नसताना, बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेऊन पहिल्याच प्रयत्नात सैन्य दलात भरती होण्याचा मान मिळवला होता. निलेश भारतीय सैन्य दलातील सिग्नल्स कॉर्प्समध्ये कार्यरत होते. 2022 मध्ये हेडक्वार्टर्समध्ये सेवेत असतानाच त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचं निधन झालं. त्याआधीच त्यांनी वडिलांना गमावलं होतं. या दुहेरी आघाताने खोत कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. मात्र, तरी देखील प्रियांका यांनी भारतीय सैन्यात जात कर्तव्य बजावण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी प्रियांका यांनी कॉमर्समधून शिवाजी विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले होते. अडीच वर्षाच्या श्राव्या या मुलीला कुटुंबाकडं सुपूर्त करून दिल्लीत जाऊन सैन्य दलातील भरतीपूर्व प्रशिक्षणही प्रियांका यांनी घेतलं. याचा फायदा त्यांना सैन्य दलाच्या परीक्षेत झाला आणि वीर पत्नीच्या कोट्यातून भारतातून अवघी एक जागा असलेल्या पदावर प्रियांका निलेश खोत यांची निवड झाली.

वीर पत्नीची लेफ्टनंट पदाला गवसणी, पाहा प्रियांका खोत यांची मुलाखत (ETV Bharat Reporter)

प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर होणार सहभागी : चेन्नईतील सैन्य दलाच्या प्रशिक्षण कार्यशाळेत शारीरिक क्षमतेचा कस लागणारे खडतर ट्रेनिंग पूर्ण करून त्या आता गुहावटी येथे प्रत्यक्ष सैन्यात सहभागी होणार आहेत. एकीकडं दुःखाचा डोंगर कोसळला असताना कुटुंबाला विश्वासात घेत प्रियांका यांनी उचललेलं पाऊल खोत कुटुंबीयांसाठी अभिमानास्पद असल्याची प्रतिक्रिया सासू कांता अशोक खोत यांनी व्यक्त केली. तर जवान निलेश खोत या पोटच्या मुलाच्या मृत्यूनंतरही भारतीय सैन्यात जाण्याचा सून प्रियांका यांनी घेतलेला निर्णय आणि यासाठी प्रियांकाने केलेले प्रयत्न यामुळं देशासह राज्यातील अनेक महिलांसाठी प्रियांका खोत आयडॉल ठरल्या आहेत, अशी भावनाही कांता खोत यांनी व्यक्त केली.

Priyanka khot
लेफ्टनंट प्रियंका निलेश खोत (ETV Bharat Reporter)



गावकऱ्यांनी काढली भव्य मिरवणूक : तारदाळ ता. हातकणंगले येथील लेफ्टनंट म्हणून निवड झालेल्या प्रियांका निलेश खोत या प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करून गावात परतल्यानंतर आनंदी झालेल्या गावकऱ्यांनी गावातील प्रमुख मार्गावर खुल्या जीपमधून प्रियांका खोत यांच्यासह कुटुंबातील सदस्यांची मिरवणूक काढली. या मिरवणुकीत गावातील महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. खोत कुटुंबाचा आधारवड असलेल्या अशोक खोत यांच्या निधनानंतर आणि जवान निलेश खोत यांना गमावल्यानंतर कुटुंबात एकही आनंदाचा क्षण साजरा झाला नव्हता. मात्र, प्रियांका यांच्या लेफ्टनंटपदी निवड झाल्यानंतर खोत कुटुंबासह गावकऱ्यांनी साखर-पेढे भरवत आनंद साजरा केला. दुःखद संकटांवर मात करत खोत यांनी मिळवलेल्या यशाचं कोल्हापूर जिल्ह्यात कौतुक होत आहे.

Priyanka khot
लेफ्टनंट प्रियंका निलेश खोत यांचा सत्कार (ETV Bharat Reporter)

