मनपाच्या विद्यार्थ्यांचं 'अनोखं बँड पथक'; तुटक्याफुटक्या वस्तूंचे बनवले वाद्य, महापालिकेच्या मुख्य ध्वजारोहण सोहळ्यात होणार सादरीकरण - BAND PATHAK

जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षणाच्या दर्जाबाबत अनेकदा पालकांकडून नाक मुरडलं जाते. असं असलं तरी छत्रपती संभाजीनगरातील शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी आपली विशेष गुणवत्ता दाखवून अनेकांना आश्चर्यचकित केलंय.

Band Pathak
अनोखे बँड पथक (ETV Bharat GFX)
छत्रपती संभाजीनगर : यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी महापालिका शाळेतील विद्यार्थी मुख्य आकर्षण ठरणार आहेत. कारण या विद्यार्थ्यांनी एक विशेष बँड पथक तयार केलं आहे. जिथं नामांकित कंपनीचे वाद्य नसून घरातील फुटक्या बादल्या, तुटलेले ड्रम अशा साहित्यातून संगीत वाजवलं जाणार आहे. महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबातील असतात. त्यांच्याकडं वाद्य घेण्यासाठी पुरेसे पैसे नसतात. मात्र, त्यांच्यात असलेले कला कौशल्य विकसित व्हावे यासाठी इंदिरा नगर इथल्या प्रियदर्शनी शाळेतील संगीत शिक्षकानं एक अनोखा प्रयोग केलाय. त्यामुळं गरीब कुटुंबातील या विद्यार्थ्यांमध्ये संगीताची आवड निर्माण झालीच आहे, शिवाय त्यांच्यातील कलागुणांना वाव मिळाला आहे. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात या पथकाचं सादरीकरण मुख्य आकर्षण ठरणार आहे.



टाकाऊ साहित्यातून संगीताचे धडे : महापालिकेच्या शाळा म्हटलं की तिथं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची घरची परिस्थिती बेताची असल्याचं समोर येते. मात्र, अशा विद्यार्थ्यांमध्ये कलागुणांची कमतरता नसते, हे अनेकदा निदर्शनास आलं आहे. महापालिकेची शाळा आता अद्ययावत होत आहेत, वेगवगेळ्या पद्धतीचं अत्याधुनिक शिक्षण दिलं जात आहे. त्यात आता संगीताचे देखील धडे मुलं गिरवत आहेत. असं असलं तरी संगीत शिकण्यासाठी लागणारे वाद्य पुरेसे नसल्यानं काही निवडक विद्यार्थ्यांनाच शिकायला किंवा सराव करायला मिळतो. यावर पर्याय म्हणून घरातील तुटलेल्या फुटलेल्या गोष्टींमधून देखील वाद्य वाजवता येऊ शकतात, असा यशस्वी प्रयोग करण्यात आल्याची माहिती, मुख्याध्यापक संजीव सोनार यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना संगीत शिक्षक आणि मुख्याध्यापक (ETV Bharat Reporter)


संगीत शिक्षकानं घेतला पुढाकार : मनपा आयुक्त जी श्रीकांत यांनी शाळेत अद्ययावत असे चांगल्या दर्जाचे संगीत वाद्य उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यांची संख्या कमी आहे आणि शिकण्यास इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळं सर्वांनाच एकावेळी संगीताचे धडे देणं शक्य होत नव्हतं. एके दिवशी झाडाखाली बसलेले असताना तुटलेल्या बेकेटवर सहज थाप मारली गेली आणि लक्षात आलं की आपण अशाच बकेट, ड्रमच्या माध्यमातून वाद्य शिकवू शकतो. तशी माहिती विद्यार्थ्यांना दिली, घरातील तुटलेले प्लास्टिक आणि पत्र्याचे डबे, ड्रम आणायला सांगितलं आणि त्यातून वाद्य वाजवण्याचं शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. या प्रयत्नातून चाळीसहून अधिक विद्यार्थ्यांनी वाद्य वाजवण्याचं शिक्षण घेतल्याचं संगीत शिक्षक काकासाहेब जाधव यांनी सांगितलं.

Priyadarshini School students
विद्यार्थ्यांना वाद्य वाजवण्याचं शिक्षण देताना संगीत शिक्षक काकासाहेब जाधव (ETV Bharat Reporter)



धारावीचा बँड ठरला प्रेरणादायी : "एका वाहिनीवर असलेल्या संगीतमय कार्यक्रमात धारावी इथला बँड चर्चेत आला. त्यांनी देखील अशाच बादली, फुटके ड्रम अशा वस्तूंचा वापर करून संगीताचं सादरीकरण केलं. या समूहाचं सादरीकरण प्रियदर्शनी शाळेतील विद्यार्थ्यांना दाखवण्यात आलं. या बँड पथकाला वाद्य वाजवताना पाहून या शाळकरी मुलांना प्रेरणा मिळाली आणि त्यातून या मुलांनी संगीताचे धडे घेण्यास सुरुवात केली. आता तयार झालेलं हे पथक देखील कुठल्याही स्पर्धेत सहभागी होण्यास सज्ज असून यंदाच्या 15 ऑगस्ट रोजी महापालिकेच्या मुख्य ध्वजारोहण सोहळ्यात सादरीकरण केलं जाणार आहे," अशी माहिती, मुख्याध्यापक संजीव सोनार यांनी दिली.

Priyadarshini School students
मनपाच्या विद्यार्थ्यांचं 'अनोखं बँड पथक' (ETV Bharat Reporter)


आत्मविश्वास वाढला : महापालिकेतील शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या शिवानी भरगे या विद्यार्थिनीच्या घरची परिस्थिती बेताची असून कुटुंबात कोणालाही संगीताचं ज्ञान नाही. परिसरात त्यांच्याशी बोलण्यास कोणाही तयार नसायचं, मात्र शाळेतील कीबोर्ड म्हणजेच पियानो वाद्य तिनं शिकलं. मुख्याध्यापक आणि संगीत शिक्षक काकासाहेब जाधव यांनी शाळेतील वाद्य सरावासाठी घरी नेण्याची परवानगी दिली. घरी रोज सराव करायला सुरुवात केल्यानंतर परिसरातील शेजारी घरी येऊन तिचं कौतुक करू लागले. त्यामुळं वेगळी ओळख परिसरात निर्माण झाली, शिवाय आत्मविश्वास देखील वाढला. आता अनोख्या पद्धतीनं वाद्य शिकायला मिळत असल्यानं आनंद होत आहे, असं शिवानीनं सांगितलं.

Priyadarshini School students
तुटक्याफुटक्या वस्तूंचे बनवले वाद्य (ETV Bharat Reporter)

प्रतिक्रिया देताना संगीत शिक्षक आणि मुख्याध्यापक (ETV Bharat Reporter)


Priyadarshini School students
विद्यार्थ्यांना वाद्य वाजवण्याचं शिक्षण देताना संगीत शिक्षक काकासाहेब जाधव (ETV Bharat Reporter)



Priyadarshini School students
मनपाच्या विद्यार्थ्यांचं 'अनोखं बँड पथक' (ETV Bharat Reporter)


Priyadarshini School students
तुटक्याफुटक्या वस्तूंचे बनवले वाद्य (ETV Bharat Reporter)

